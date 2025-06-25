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中國解放軍雙航艦橫行一、二島鏈 日防衛省：艦載機起降達1120次

2025/06/25 15:46

圖為中國山東號航艦的艦載機起降訓練情形。（中國海軍官方X帳號）圖為中國山東號航艦的艦載機起降訓練情形。（中國海軍官方X帳號）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕中國解放軍近月頻繁練兵，其「遼寧號」（舷號16）、「山東號」（舷號17）雙航艦先後進入日本東南隅，日本隨即派軍機、軍艦緊盯；根據日本防衛省統計，自遼寧艦出動、與山東艦聯訓到各自返港，艦載機起降次數高達1120架次，光遼寧艦就佔逾6成，凸顯其第二島鏈內的兵力投射能量正逐漸成形。

軍聞媒體「Naval News」24日報導指出，根據日本防衛省統合幕僚監部統計，中國解放軍「遼寧號」、「山東號」兩艘航空母艦自5月下旬相繼出動以來，至今已在日本周邊海域，執行艦載機起降約1120架次。

歷經數周的航行和聯合訓練，中國解放軍「遼寧號」、「山東號」兩艘航艦現已返回母港，日本也在22日後結束對兩艘航艦的監視。（日本防衛省統合幕僚監部官方X帳號）歷經數周的航行和聯合訓練，中國解放軍「遼寧號」、「山東號」兩艘航艦現已返回母港，日本也在22日後結束對兩艘航艦的監視。（日本防衛省統合幕僚監部官方X帳號）

其中，遼寧艦在5月25日至本（6）月19日間起降約700架次，範圍遍及東海和西太平洋海域；山東艦則在本月9日至22日間實施起降約420架次，航線不只環繞日本沖之鳥島（中國與我國稱沖之鳥礁），更鄰近二戰遺址硫磺島，引發鄰國關注。

至於中國雙航艦遠海訓練目的為何？中國解放軍海軍發言人王學猛大校10日稱，該訓練旨在驗證部隊「遠海防衛」及「聯合作戰能力」、屬年度既定流路，並不針對特定國家和目標；然而，日本防衛大臣中谷元20日表示，解放軍有意強化遼寧艦、山東艦的海、空聯合戰力，使其作戰範圍拓展至太平洋，邁向「藍水海軍」目標。

遼寧艦、山東艦於2024年10月首度實施雙航艦遠海實戰化訓練。（新華社）遼寧艦、山東艦於2024年10月首度實施雙航艦遠海實戰化訓練。（新華社）

報導分析，這不只是解放軍航艦首度「突穿」第二島鏈，也是解放軍首度執行雙航艦遠海訓練，持續建構能阻止美軍干預的「反介入／區域拒止」（A2/AD）能力。另一方面，這樣的發展態勢也符合我國國防部2023年在「中共軍力報告書」之觀察，即解放軍「期望建立第二島鏈內作戰能力」的示警預期。

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