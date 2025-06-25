英F-35A採購案背後：彌補「三叉戟」飛彈測試失敗的戰略破口

在唯一的「三叉戟」潛射飛彈系統接連試射失敗後，F-35A戰機將成為英國重建空中核打擊能力、確保核嚇阻可靠性的第二道保險。（歐新社資料照）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國政府24日宣布採購12架可掛載核彈的F-35A戰機，此舉被唐寧街稱為「一個世代以來對核態勢的最大強化」。然而，外媒分析，這項決策不僅是單純的軍備升級，更是英國在其唯一核威懾力量出現嚴重破口的背景下，一場夾雜著戰略焦慮與政治盤算的緊急豪賭。

根據《BBC》報導，英國目前唯一的核嚇阻力量，是部署在潛艦上的「三叉戟」（Trident）潛射彈道飛彈。然而，綜合近年媒體披露，該系統的可靠性已備受質疑，其在最近一次與2016年的測試中曾接連發射失敗。在這種「單點故障」風險浮現的窘境下，引進F-35A為英國提供了急需的第二條核反擊路徑。

請繼續往下閱讀...

英國先鋒級核潛艦「警戒號」（HMS Vigilant）發射三叉戟飛彈。（美聯社檔案照）自1998年國產的WE177戰術核彈退役後，英國皇家空軍（RAF）便失去了空中核武投射能力。如今重返北約的「雙重能力飛機」（Dual-capable aircraft）俱樂部，意味著英國戰機未來將能掛載美軍部署在歐洲的B61-12戰術核彈，不僅補上了潛在的戰略破口，也增進了與美、法等盟國在核戰略上的協同作戰能力。

《彭博》則從地緣政治角度分析，認為這項昂貴的採購案，是英國首相施凱爾（Keir Starmer）政府向美國總統川普「示好」的最新嘗試。分析指出，此舉旨在迎合川普長期以來對歐洲盟友「國防開支不足」的批評。

在荷蘭舉行的北約峰會上，各成員國預計將同意在2035年前，將GDP的5%用於國家安全的新目標。面對一個曾質疑北約共同防禦承諾的美國潛在領導人，以及來自俄羅斯日益升高的威脅，英國此時主動分擔更多北約的核威懾重擔，被視為一場維持英美特殊關係、確保美國核保護傘的務實投資。北約秘書長呂特（Mark Rutte）也稱讚此舉是「英國對北約又一強而有力的貢獻」。

英國這批新的F-35A戰機將部署於諾福克郡的馬漢姆空軍基地（RAF Marham）。相較於英國航艦目前使用的F-35B短場起降型，F-35A擁有更遠的航程，以及更大的常規武器掛載能力，是英國皇家空軍長期以來極力爭取的機型。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法