上校等級的編隊！ 美、韓群山基地指揮官親駕F-16共同飛行

駐韓國群山基地的美軍第8聯隊女指揮官蓋特克上校（左）與韓國空軍第38戰鬥機大隊指揮官金東鉉上校（右），日前共同駕駛F-16升空以加強雙方戰術整合與合作信任度。（圖片取自PACAF的X帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕韓國新任總總統上任，美、韓軍事交流持續深化，根據美國太平洋空軍（PACAF）今（25）日發布的消息，駐韓國群山基地的美軍第8聯隊新任女性指揮官凱瑟琳·蓋特克（Kathryn Gaetke）與韓國空軍第38戰鬥機大隊司令官金東鉉（김동현）上校，日前個別駕駛F-16戰機升空編隊演練，加強雙方戰術整合與合作信任度。

美國太平洋空軍今日稍早在其社群媒體發布圖文消息表示，駐韓國群山空軍基地（Kunsan AFB）的第8聯隊指揮官蓋特克上校，與綽號「鷹」的韓國空軍第38戰鬥機大隊指揮官金東鉉上校，首次一同飛行；美軍說明，此次聯合飛行加強了雙方的戰術整合、互通能力和合作信任度，美軍持續強化與盟友的夥伴關係。

請繼續往下閱讀...

此次上校指揮官的聯合飛行，加強了韓美雙方的戰術整合、互通能力和合作信任度，美軍將持續強化與盟友的夥伴關係。（圖片取自PACAF的X帳號）

韓國當地媒體也進一步報導，韓美聯軍18日進行了聯合指揮飛行，通過實際共同飛行加強演練合作防禦態勢，兩國指揮亦官都親自登上F-16戰機，確認聯合作戰能力。飛行前，兩國指揮官與飛行員通過聯合簡報，分享了飛行計劃和任務執行方式，以增強雙方對行動的了解，建立共同戰鬥圖像。



此次演練區分盟軍（BlueAir）和虛擬假想敵（Red Air），並側重在如何進行各式防禦任務，而在實際執行上，雙方會依假想敵的攻擊和滲透情況，來偵測並擊落敵方。金東鉉上校表示，此次聯合飛行是直接檢視、加強韓美聯合作戰能力的大好機會；並補充道，雙方將會基於此次飛行所形成的互信關係和團隊合作默契，進一步鞏固韓國的聯合防禦態勢。

兩國指揮官與飛行員通過聯合簡報，分享了飛行計劃和任務執行方式，並設立假想敵來模擬如何進行各式防禦任務。（圖片取自PACAF的X帳號）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法