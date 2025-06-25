漢光演習首納城鎮戰 王定宇：大賣場列避難場域、強化全民防衛韌性

民進黨立委王定宇認為，今年漢光41號演習新增科目的特色，包括首次納入城鎮戰演習，並實際操演民眾利用大型賣場等地下空間作為防空避難或緊急醫療場所。（王定宇辦公室提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕總統府將於明（26）日召開全社會防衛韌性委員會第4次會議，內容涵蓋漢光41號與2025城鎮韌性演習等規劃報告。民進黨資深國防立委王定宇今（25）日指出，今年度的漢光演習除增加灰色地帶應對及新科目外，其中新增一個特別的科目「城鎮戰」，並將民間的全民防衛韌性，包含大型賣場等避難所的實際操演等，皆列入演習科目之中。

王定宇說，此次演習中包含要將大型賣場在演習期間列為民眾的避難場域，包含一些重要的地下隱蔽的空間。平時有演練，面對最差的狀況才不會慌亂，所以這是一個非常實質的實兵操演。

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他指出，城鎮戰的演練，在過去的漢光演習常常是從由演轉戰，並演習到在台灣海峽、濱海決戰 、灘頭決戰。過去操演的科目缺乏共軍倘若登陸之後，進入城鎮、巷弄、道路，以及平原到山區的防衛作戰。

王定宇透露，今年的漢光演習，由美軍印太司令部聯五（J5）少將等人參與科目的想定，納入台灣面臨中共威脅時，城鎮保衛戰的戰爭狀況，以及陸海空軍、聯兵營等因應這類威脅的作戰情境。

他強調，保衛國家人人有責，面對現在越來越多的無人機或者飛彈的攻擊，如何在衝突的時候發揮國家的全民防衛韌性、面對中共的威脅，每一個人都承擔著相同的風險，所以沒有什麼前方、後方之別。

王定宇說，當中共的威脅來臨的時候，如何運用我們大型的賣場、大型的地下空間，成為防空避難或緊急醫療的空間，他認為這是本次漢光演習中增加且實質操作，非常重要的科目之一。

他補充，台灣面對地震、颱風這種多災的海島氣候，以及地震帶的考驗，這類這樣子的演練亦可同時提升國家安全韌性，面對天災或者像中共引發的人禍時，每多一分操演，對我們來講就多一分準備、就多一分安全，準備越好，威脅就越少。

王定宇最後說，今年的漢光操演有相當多實質的狀況、實際的科目進行演練，國會將會好好觀察這些操演，並且做最嚴格的檢視，作為每一個年度操演之後修正、改進、精進的參考，這就是演習模擬的真實目的。

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