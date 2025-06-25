沒有飛彈那就用租的吧！ 南韓同意租給波蘭AIM-9L/M飛彈供FA-50使用

波蘭國防部近日與南韓達成協議，向南韓租借未公開數量的舊款AIM-9L/M「響尾蛇」飛彈，以立即提供FA-50機隊空防使用。（圖片取自@RyszardJonski的Ｘ帳號）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕戰機租賃不是什麼新鮮事，但飛彈租賃倒是鮮少聽到！波蘭空軍目前擁有12架早期的FA-50GF，以及36架將陸續到貨的FA-50PL，但波蘭這款輕型戰鬥機還缺乏適合的空對空飛彈，或是尚未能與庫存的AIM-9X整合；對此，波蘭國防部近日與南韓達成協議，向南韓租借未公開數量的舊款AIM-9L/M「響尾蛇」飛彈，以立即提供FA-50機隊使用。

根據軍聞網站《Defence Express》近日報導，波蘭國防部長卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）24日在前往北約峰會前的記者會中指出，他們已與南韓簽署協議，向南韓租借數量未公開的AIM-9L/M「響尾蛇」空對空飛彈，強化其現役大宗的初期型FA-50GF輕型戰鬥機，補足該機目前缺乏的飛彈空防能力，並做為等待FA-50PL裝配AIM-9X的過渡方案。

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卡梅什表示，國防部已簽署FA-50戰機飛彈租賃協議，並接近完成全面武裝採購的談判。此外，波蘭軍備局近期還完成了20公厘機砲彈的採購招標，以協助FA-50GF全面納編北約防空任務。

圖為南韓的FA-50於翼尖掛載AIM-9P（前架）及AIM-9L/M（後架）響尾蛇飛彈。（圖片來源:KAI）

目前FA-50GF已進駐明斯克馬佐維茨基的第23戰術航空基地，但僅能掛載Mk 82與GBU-12炸彈、AGM-65「小牛」空對地飛彈等，形同攻擊機，面對戰線後方、低強度或無人機的防空，只能使用20公厘機砲，因此戰力尚不符可打空戰的戰鬥機標準。若此波蘭AIM-9L/M飛彈租借案順利成功，則代表該型機將具備基礎空戰攔截能力。



有趣的是，由於波蘭自F-16C/D Block 52+戰機開始，至新購的F-35A戰機，都採用了最先進的AIM-9X飛彈，並擁有大量庫存，但FA-50GF卻無法裝備這款新型飛彈，因而被迫「降級」補充戰力；而新採購的FA-50PL方面，雖計畫可以發射AIM-9X與AIM-120飛彈，但當地媒體揭露，在武器系統整合方面，卻因美方期程延宕，使得目前FA-50機隊都難以具備用飛彈打空戰的能力。

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