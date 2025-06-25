反制中俄！美「金穹」防禦系統 成功追蹤洲際飛彈

部署於阿拉斯加的「長程識別雷達」（LRDR），近期首度成功追蹤洲際彈道飛彈靶標，為「金穹」飛彈防禦構想鋪路。（圖取自美國飛彈防禦局MDA專頁）



〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部24日證實，由軍工巨頭洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）研製的「長程識別雷達」（LRDR）首次成功追蹤洲際彈道飛彈（ICBM）靶標，成為川普政府推動的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統國土防禦計畫，邁入實戰化的重要里程碑。

此一突破不僅鞏固美軍本土飛彈防禦網，更被視為針對中國與俄羅斯日益增強的洲際飛彈威脅所進行的前置部署。

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根據軍聞網站《Breaking Defense》報導，美國飛彈防禦局（MDA）表示，測試於23日在阿拉斯加的「清晰太空軍基地」（Clear Space Force Station）進行，該基地是LRDR的部署據點。測試中，美方由空中發射一枚模擬ICBM的靶彈，飛行距離超過2000公里，LRDR與另一套早期預警雷達（UEWR）成功接收並追蹤飛彈軌跡，並將數據傳送至中段防禦指揮系統（C2BMC），模擬後續攔截作戰程序。

首次實測成功 為「金穹」開路

這項代號「FTX-26」的測試原訂2022財年執行，卻因COVID-19疫情引發產業鏈中斷與技術延宕，多次推遲。如今成功完成飛行測試，象徵該系統具備正式列裝與戰備部署的條件。

根據《路透》報導，LRDR屬S波段主動相位陣列雷達，具備高分辨率、廣域追蹤與目標識別能力。其核心任務是區辨敵方彈道飛彈與誘餌、碎片或低威脅目標，並提升攔截器的命中率。除了攔截傳統ICBM外，LRDR也具備追蹤高速機動的極音速武器潛力，是金色穹頂構想中連結空基、海基與太空基偵蒐資源的樞紐節點。

「金穹」是川普政府參考以色列「鐵穹」（Iron Dome）系統提出的全國性防禦網計畫，預算高達1750億美元（約新台幣5.2兆元），預計2029年達成初步運作能力。相較於以色列「鐵穹」專注於短程火箭彈攔截，「金穹」則致力於建立能偵測並攔截自中俄發射的洲際飛彈與極音速武器的全球預警系統，並輔以太空感測器與先進攔截器。

強化反制中俄飛彈威脅

五角大廈官員指出，LRDR的成功驗證，顯示美方可逐步整合該系統至「金穹」的核心架構，強化對來自俄羅斯「撒旦II」或中國「東風-41」ICBM等長程威脅的預警與攔截能力。專家亦指出，面對全球極音速軍備競賽，LRDR的動態識別與追蹤能力將成為「反制極音速黑箱」的重要武器。

美國北方司令部（NORTHCOM）長期以來將LRDR視為本土防禦的關鍵組件，現已完成首度ICBM目標追蹤，下一步將進行與攔截器協同作戰的實彈攔截測試，預期進一步推動整體系統驗證與量產部署進程。

美國國防部長赫格塞斯在白宮展示「金穹」計畫構想圖，擬打造全美飛彈防禦網。（路透）

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