從空軍預警機開到民航機 前中隊長翁嘉民是「熱血航迷」

前空軍E-2預警機中隊長翁嘉民是位熱血航迷。（本報製圖；記者劉宇捷攝）記者涂鉅旻、劉宇捷／專訪

前空軍預警機中隊長翁嘉民是我國建立空中預警能量的重要見證者，曾參與E-2T預警機升級、增購E-2K預警機的他，褪下了軍服後轉戰民航界，對著飛機與攝影有著深切熱愛的他，更是位不折不扣的熱血航迷，每逢國內、外重大航展，就可見到他帶著相機、長焦鏡頭穿梭會場的身影。翁嘉民比喻，這就像他的女兒追韓團一樣，「覺得說好像休假沒有拍（飛機），就覺得怪怪的」。

畢業於海軍官校的翁嘉民，參加空軍官校飛行訓練，踏上了駕駛軍機一途，在經歷C-119型、C-130型運輸機的歷練後，接續成為E-2T預警機飛行員，並一路晉升至預警機中隊長。他在服役期間，促進了4架E-2T升級為E-2K的工作，在我國對美國增購2架E-2K預警機時，則擔任計畫官、國外換訓種子教官，更曾數度策畫E-2預警機赴美升級、返台的陸上運輸作業，可說是我國E-2預警機戰力型塑的重要見證者之一。

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參與馬來西亞「2025蘭卡威國際海事航空展」（LIMA2025）的馬來西亞空軍F/A-18D戰機，於開幕飛行秀中投放熱焰彈，翁嘉民也前往體驗這場航展。（記者劉宇捷攝）褪下軍服後的翁嘉民轉赴民間航空公司，擔任ATR-72機師，但這輩子已與航空、攝影結下不解之緣，每逢假日就會帶著相機與鏡頭拍攝飛機、參與航展，無論是國慶日的清晨5點，在新竹空軍基地外等待「幻象2000」戰機起飛，還是遠赴馬來西亞蘭卡威航展，飽覽新加坡F-15SG、馬來西亞F/A-18D、俄羅斯SU-35戰機英姿，都讓翁嘉民覺得十分過癮。

翁嘉民熱衷於航空攝影，時常帶著相機與俗稱「大砲」的長焦鏡頭到處跑。（翁嘉民提供）對於為何如此熱愛飛機與熱衷於攝影？翁嘉民形容，這就如同喜愛韓團的少女一樣，他的女兒曾拉著他帶著相機與鏡頭，跑去高雄小港機場拍攝李俊昊等當紅韓星，雖然「我連要拍誰都搞不清楚」，最後還是滿足了愛女的心願，甚至陪女兒參加偶像的送機。對航迷來說，「好像覺得休假沒有拍，就覺得怪怪的，每天都要按幾下（快門）」。因此，先從國內的航展與飛機拍攝開始，後來連國外航展也無役不與，他笑說：「胃口被養大了。」

無論工作與休閒活動都離不開飛機的翁嘉民說，如果只把飛行當工作，會十分痛苦，因為身為機師的他，每半年就要飛一次模擬器，超過40歲也要半年體檢一次，但如果對此領域有興趣，就會找到富饒趣味之處。

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