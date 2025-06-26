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「人人都是無人機操作員」為目標 呂坤修上將：強化不對稱戰力

2025/06/26 08:38

陸軍裝甲564旅官兵先前於春節加強戰備期間，操作「摩羯」戰術型近程無人機。（本報資料照）陸軍裝甲564旅官兵先前於春節加強戰備期間，操作「摩羯」戰術型近程無人機。（本報資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化不對稱作戰戰力，國軍現正積極建構無人機部隊，陸軍司令呂坤修上將在視導部隊時就明確指出，無人機訓練視為當前訓練要務之一，並將無人機操作技巧、維保等基礎訓練，全面普及至每位官兵，朝「人人都是無人機操作員」的訓練目標邁進。

陸海空三軍及憲兵丶後備指揮部都在籌獲各型偵搜丶攻擊型無人機，海軍陸戰隊率先將戰車營改為無人機營丶砲兵營則是轉為火力營」，陸軍則是在南測中心營區設立無人機訓練中心，並在各旅級單位設立無人機單位，國軍對無人機丶無人艇的需求數量，已遠遠超出先前的估算，採購各型攻擊無人機丶艦載垂直起降無人機及攻擊型無人艇等計畫，還將納入強化不對稱作戰的新特別預算計畫內。

此外，國防部全動署日前指出，17個後備旅今年共會獲得850架小型監偵無人機，基礎訓練將在陸軍無人機訓練中心進行，至於中高階部分，會到民航局做相關考證措施。

陸軍司令呂坤修上將日前在政戰主任史順文中將、8軍團指揮官廖建興中將及各業管處組長等重要幹部陪同下，前往步兵117旅視導無人機訓練規劃，實地了解授課內容及訓練整備實況，期藉多方意見研討及重點工作指導，完善無人機基礎訓練機制，以達強化不對稱戰力目標。

呂坤修上將表示，無人機的運用在現代戰爭中扮演關鍵角色，期勉各級幹部秉持革新的作戰思維與用兵理念，將無人機訓練視為當前訓練要務之一，並將無人機操作技巧、維保等基礎訓練，全面普及至每位官兵，朝「人人都是無人機操作員」的訓練目標邁進，以有效因應未來作戰型態挑戰；另提醒各級幹部應持續完備無人機訓練器材檢整、專業訓場整建、庫儲設施管理及師資培育等整備工作，有效提升訓練實效及專長人力，堅實陸軍整體戰力。

呂坤修特別前往視導「聯合入伍訓練」兵舍整備情形，叮囑接訓幹部應妥善住用空間整備，同時強化建制組織效能，提供入伍生最完善的關懷與照顧，從而專注投入各項訓練，奠定軍旅堅實基礎。

陸軍司令呂坤修上將（圖中）在視導部隊時指出，無人機訓練視為當前訓練要務之一，並將無人機操作技巧、維保等基礎訓練，全面普及至每位官兵，朝「人人都是無人機操作員」的訓練目標邁進。（圖：取自青年日報）陸軍司令呂坤修上將（圖中）在視導部隊時指出，無人機訓練視為當前訓練要務之一，並將無人機操作技巧、維保等基礎訓練，全面普及至每位官兵，朝「人人都是無人機操作員」的訓練目標邁進。（圖：取自青年日報）

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