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獨家》潛艦海鯤號海測涉國防機密？高雄港口監視器直播「被消失」
紅毛港文化園區架設的「高雄港第二港口即時影像」，6/17完整記錄潛艦海鯤號出港過程。（資料照）
上稿時間：06-26 11:06:45
更新時間：06-26 12:10:00（增加文化局說法）
〔記者洪定宏／高雄報導〕潛艦海鯤號今天上午再度駛離高雄港到外海進行海測，但眼尖的船迷發現，由高市文化局紅毛港文化園區架設的「高雄港第二港口即時影像」竟然「被消失」、停止播放了，讓無法到場拍攝、想擷取畫面的船迷「失望不已」。
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然而，不僅YT停播，船迷打開紅毛港文化園區官網的「開啟即時出港影片」、「開啟即時進港影片」，都被要求必須輸入帳號及密碼，讓船迷很傻眼。
文化局回覆說：「因應台灣國際造船公司執行非公開軍用艦艇測試，為配合進出港交通管制及維護作業期間港區安全，並避免即時影像外流影響航安與涉密風險，本局依台船公司請求，暫時關閉紅毛港文化園區相關即時影像服務（含官網進出港畫面），待測試結束後將儘速恢復播送，敬請理解。」預計今天下午5點恢復。
船迷表示，海鯤號本月17日上午首度出港海測，許多媒體引用該支監視器直播且可回放的影像，讓紅毛港文化園區的YT訂閱數，從300多人增加到460人，當時就擔心會不會以「國防機密為由被停播」，沒想到今天果然停播，「直播」選項的影片只剩去年12月29日的9秒鐘片段。
船迷指出，該支監視器已設置多年，原本在紅毛港文化園區官網直播（不能回放），網友無須登錄帳號及密碼，就能觀看，後來公開在YT直播（可回放）。