柴電動力、可無人駕駛 烏克蘭明年初將獲得20輛Ermine戰術甲車

做為對烏克蘭援助的一部分，荷蘭國防部近日與萊茵金屬防務荷蘭公司簽署合約，將為烏克蘭訂購20輛「埃爾米納」柴電混合動力輕型戰術車輛。（圖片取自萊茵金屬的Ｘ帳號）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕油電混合車與無人駕駛車輛都是目前的造車業趨勢，不過將這兩項科技同時投入軍用車市場，仍是相當的創新。荷蘭國防部履行援助烏克蘭的承諾，為其向萊茵金屬荷蘭公司訂購20輛新型的「埃爾米納」（Ermine, 德文稱Hermelin）小型油電混合戰術裝甲車，其中包含有人與無人駕駛版本，並計劃在明（2026）年第一季送交烏克蘭。

根據軍聞網站《Defence Blog》報導，荷蘭國防部近日宣布，已代表烏克蘭特遣部隊與萊茵金屬防務荷蘭公司簽署合約，將為烏克蘭訂購20輛「埃爾米納」柴電混合動力輕型戰術車輛。這項合約是荷蘭國防部長布雷克爾曼斯（Ruben Pieter Brekelmans），6月24日在海牙舉行的北約產業高峰會上正式簽署，成為雙方防衛合作的一大里程碑。

請繼續往下閱讀...

根據協議，這批車輛預計於明年第一季前完成交付。荷蘭政府表示，此舉不僅展現對烏克蘭抵抗侵略的堅定支持，也體現荷蘭在歐洲安全與防衛技術領域的貢獻。這款萊茵金屬的儎具有自主駕駛版與有人駕駛版，但同樣結合高機動性與柴電混合的動力來源，展現出作為未來戰場多用途平台的潛力，有效支援烏克蘭在長期衝突中的戰術彈性、後勤調配。

Recently ordered by Dutch MoD for #Ukraine : #Rheinmetall‘s Ermine （Hermelin） family of small vehicles represents a new generation of mobility, combining tactical transport with a mobile energy source （microgrid）. Operational creativity is at the core Ermine’s design. Its… pic.twitter.com/G9k4s1o3A8 — Rheinmetall （@RheinmetallAG） June 25, 2025

「埃爾米納」車系採用模組化的「柴油-電動」混合動力系統，具備4×4與6×6配置版本，最高時速取決於型號，可達每小時90公里，續航力超過1000公里；同時，每輛車具備最多1公噸的載重能力，還可透過CH-47或CH-53等中、重型直升機運輸，最大可同時運送4輛，以適應多樣化作戰場域。

此外，該系列包含無人地面車（UGV）、雙座越野車及四輪摩托車等不同版本，具備遠端操控與自主駕駛功能，進一步強化生存力與靈活部署。隨著烏克蘭戰事持續，傷亡率不斷攀升，對靈活、高生存力的撤離和支援車輛​需求愈趨迫切。雖然合約的財務條款尚未披露，但荷蘭當局強調，此次採購符合北約的戰略目標，並凸顯了荷蘭為盟軍提供技術支援方面的作用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法