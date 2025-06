柴電動力、可無人駕駛 烏克蘭明年初將獲得20輛Ermine戰術甲車

做為對烏克蘭援助的一部分,荷蘭國防部近日與萊茵金屬防務荷蘭公司簽署合約,將為烏克蘭訂購20輛「埃爾米納」柴電混合動力輕型戰術車輛。(圖片取自萊茵金屬的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕油電混合車與無人駕駛車輛都是目前的造車業趨勢,不過將這兩項科技同時投入軍用車市場,仍是相當的創新。荷蘭國防部履行援助烏克蘭的承諾,為其向萊茵金屬荷蘭公司訂購20輛新型的「埃爾米納」(Ermine, 德文稱Hermelin)小型油電混合戰術裝甲車,其中包含有人與無人駕駛版本,並計劃在明(2026)年第一季送交烏克蘭。

根據軍聞網站《Defence Blog》報導,荷蘭國防部近日宣布,已代表烏克蘭特遣部隊與萊茵金屬防務荷蘭公司簽署合約,將為烏克蘭訂購20輛「埃爾米納」柴電混合動力輕型戰術車輛。這項合約是荷蘭國防部長布雷克爾曼斯(Ruben Pieter Brekelmans),6月24日在海牙舉行的北約產業高峰會上正式簽署,成為雙方防衛合作的一大里程碑。

根據協議,這批車輛預計於明年第一季前完成交付。荷蘭政府表示,此舉不僅展現對烏克蘭抵抗侵略的堅定支持,也體現荷蘭在歐洲安全與防衛技術領域的貢獻。這款萊茵金屬的儎具有自主駕駛版與有人駕駛版,但同樣結合高機動性與柴電混合的動力來源,展現出作為未來戰場多用途平台的潛力,有效支援烏克蘭在長期衝突中的戰術彈性、後勤調配。

