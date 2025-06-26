賴總統勉勵軍校畢業生：反共、反滲透、反併吞 以實力達到真和平

總統賴清德主持三軍各院校聯合畢業典禮表示，對於威權主義持續擴張和各種滲透手段，國軍應堅定捍衛國家主權「反共、反滲透、反併吞」，並希望下一世代的國軍應保持創新思維迎接新科技、新挑戰，提升國家安全和韌性。（記者李惠洲攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕三軍八校院今於高雄陸軍官校舉行聯合畢業典禮，今年有1696位新科軍官掛上軍階，總統賴清德親臨主持畢業典禮，以三點期許勉勵畢業生。他期許官校畢業生強化自律與專業，更勇於突破創新，打造現代化國軍，面對威權主義不斷威脅，提高警覺、精進戰技，提升國防力量，反共、反滲透、反併吞，堅定捍衛國家主權，以實力達到真和平。

畢業典禮由三軍樂儀隊奏樂揭開序幕，眾人同唱中華民國國歌後，賴總統致詞勉勵畢業生後，授予畢業生代表初官軍階，並頒發獎狀與畢業證書，隨後帶領畢業生宣讀軍人讀訓，並一同合唱黃埔校歌。

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賴總統致詞表示，當前國際局勢動盪不安，威權主義持續擴張，對全球造成嚴峻挑戰，畢業生未來將成為國軍高階將領與將官，務必要胸懷全局、見微知著，帶領國軍持續進步，確保國家、國防及國人安全。

賴清德總統與國防院校畢業生一同拍攝大合影。（記者李惠洲攝）

賴清德以三點期許勉勵畢業生，一是傳承精實軍風，強化自律與專業，無論是國軍三大信念國家、責任、榮譽，或是「實踐忠誠精實軍風」、「矢志捍衛民主憲政」，都是軍人要身體力行的價值，銘記部隊軍紀與軍人操守，攸關人民對國軍信任與國家安全穩定，踏出校門務必以身作則，唯有嚴守紀律，才能在關鍵時刻凝聚士氣、無畏無懼、堅如磐石，成為守護家園最堅定力量。

二是堅定捍衛國家主權，追求真正和平，他說，歷史證明以武力侵略其他國家必定失敗，團結捍衛家園與自由民主夥伴終將獲得勝利，更重要是珍視和平就不能坐視侵略，更不能掉以輕心，面對威權主義持續不斷威脅，以及各種滲透手段，大家要提高警覺，精進戰技，提升國防力量，反共、反滲透、反併吞，堅定捍衛國家主權，以實力達到真和平。

三是勇於突破創新，打造現代化國軍，賴清德期許畢業生與時俱進、持續學習，以創新思維迎接新科技、新挑戰，成為國軍新動能，打造現代化軍隊，讓國家安全和韌性不斷提升，他也會持續推動國防改革，落實國防自主，透過政策支持國軍，沒有後顧之憂；同時努力團結所有國人，成為國軍最堅強後盾。

賴清德表示，將與國軍一起努力，打造現代化、智慧化、專業化勁旅，堅定守護國家主權與安全，維護民主、堅守民主自由價值與信念，讓國軍榮光代代相傳，團結為國家打拚，為台灣書寫下個世代的和平與繁榮。

典禮結束後，軍校畢業生們互相為彼此別上肩飾。（記者李惠洲攝）

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