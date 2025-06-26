總統賴清德與1696國防院校畢業生合影 齊聲高喊：戰力強！

國軍三軍八校院今於陸軍官校舉行聯合畢業典禮，總統賴清德親臨主持畢業典禮，以三大期許勉勵畢業生外，也與1696名畢業生合照留念，學生熱情迎接賴清德，齊聲高喊「戰力強！」。（記者李惠洲攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國軍三軍八校院今於陸軍官校舉行聯合畢業典禮，總統賴清德親臨主持畢業典禮，以三大期許勉勵畢業生外，也與1696名畢業生合照留念，學生熱情迎接賴清德，齊聲高喊「戰力強！」，展現紀律與活力。

國軍三軍八校院今於陸軍官校舉行聯合畢業典禮，總統賴清德親臨主持畢業典禮，國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮也陪同出席，賴清德授予畢業生代表中華民國初官軍階，並頒發獎狀與畢業證書，致詞勉勵畢業生，帶領畢業生宣讀軍人讀訓、唱黃埔校歌後，前往會場外與學生拍攝畢業照。

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1696位畢業生開心畢業，以歡呼聲與熱烈掌聲，熱情迎接總統賴清德，賴清德也露出燦爛笑容，不時揮手回應畢業生，大家一起合影留念，齊聲高喊「戰力強！」，現場氣氛輕鬆愉快，國軍難得展現活力與熱情一面。

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