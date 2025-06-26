深層政府又搞鬼？美軍戰果遭「內鬼」唱衰 川普震怒下令嚴辦

美國總統川普25日在海牙北約峰會後，痛斥洩漏初步情報者意圖破壞其空襲伊朗的重大外交勝利，並下令FBI全面追查「內鬼」。（美聯社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕一場對伊朗的毀滅性空襲，竟在美國內部引爆了一場情報圈的「羅生門」與政治風暴。根據《紐約郵報》25日報導，就在白宮大肆宣揚空襲成果之際，一份來自國防情報局（DIA）的初步評估卻遭外洩，稱空襲成效可能有限，引發美國總統川普勃然大怒，痛斥是「內鬼」意圖破壞其重大外交勝利。中情局（CIA）隨即高調反駁，稱伊朗核計畫已被重創「倒退數年」，白宮已下令FBI全面追查洩密者。

這場風暴的起點，是美國有線電視新聞網（CNN）週二率先披露的一份DIA初步評估。該報告在美軍B-2轟炸機投下「碉堡剋星」炸彈後僅數小時就倉促寫成，以「低度信心」評估空襲可能僅讓伊朗核計畫延宕數月。報告更註明，其結論並未與CIA等其他情報機構協調，意味著並未採納來自伊朗內部的人力情報或電子監聽證據。

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這份「唱反調」的報告外洩，徹底激怒了川普。他25日痛斥，媒體中的「人渣」（scum）正試圖「將這場令人難以置信的勝利，塑造成次級品」。白宮官員更將洩密者定性為「反川」的「低階文件管理員」，認為其動機是惡意破壞一次成功的軍事與外交行動。

為了消毒，中情局局長雷克里夫（John Ratcliffe）25日下午緊急發表正式評估，結論與DIA的初步報告完全相反。雷克里夫在聲明中強調，「大量可信情報顯示，伊朗核計畫已在近期的精準打擊中遭到嚴重破壞」，並引述一份「歷史上極其可靠」的新情報來源稱，數個關鍵核設施已被摧毀，重建需要「數年時間」。國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）的看法也與CIA一致，稱空襲已「顯著」延滯了伊朗的進程。

目前，聯邦調查局（FBI）已主導對此次洩密事件的調查，司法部預料將對抓到的洩密者求處重刑。白宮官員強調，總統對洩密者「零容忍」。

值得注意的是，川普政府內部已將矛頭指向特定的媒體與記者。官員特別點名，此次獨家報導的CNN記者娜塔莎．伯特蘭（Natasha Bertrand），正是2020年大選前，率先報導51名情報官員聯名指稱「杭特拜登筆電門」可能是俄羅斯假訊息的記者。川普陣營始終認為，那篇報導成功協助拜登躲過貪腐指控，最終贏得選舉。這次的洩密事件，被鷹派視為情報圈內反川勢力再次利用媒體，對川普發動的政治攻擊。

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