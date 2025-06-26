高雄馬祖航線空拍潛艦海鯤號全都錄 台船、海軍「管制」一次看

高雄馬祖航線空拍潛艦海鯤號停靠的台船碼頭，相關設施全都錄。（讀者提供）

〔記者洪定宏／高雄報導〕潛艦海鯤號出港海測，象徵台灣國防更上一層樓，原本好事一樁，但台船要求高市文化局關閉「高雄港第二港口即時影像」監視器，引發爭議。不滿的網友強調，台船受海軍約束，可以理解，但搭飛機早就能俯瞰停在台船碼頭的海鯤號，且已多次「被拍光光」，質疑：「民眾只看外觀，有何國防機密可言？」

網友提供高雄馬祖航線的空拍照片指出，他日前搭華信航空從高雄小港機場前往馬祖，班機升空沒多久，高雄港就能一覽無遺，仔細查找台船碼頭，肉眼就能看到海鯤號，可惜當時只用手機拍攝，畫面模糊，若用高倍數長鏡頭拍攝，肯定「清晰可見」所有設施，質疑：「難道台船及軍方將再要求飛機變更航線？」

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船迷回顧台船及軍方的「莫名管制」措施，首先是去年2月海鯤號準備離開海昌廠前夕，媒體、軍事迷、船迷聚集小港漁會3樓拍攝，台船派保全管制，要求禁止拍攝，但不被理會。最扯的是，去年2月26日出廠當天，國防部更要求警方規劃管制範圍「勸離媒體及民眾」，但後來緊急取消。

去年7月15日下午，海鯤號從台船小塢移往91號碼頭停靠，軍方派特勤小艇巡邏戒備，「示意」過往船隻的人員不得拍照。但船迷強調，鄰近有中鋼及中油的大型國際輪船，外籍船員早已拍光光，「軍方如何管制？」

今年2月28日上午，海鯤號移出台船乾塢前往91號碼頭，媒體及軍事迷聚集在小港漁會3樓拍攝，警方疑似接獲「國防機密」通報到場，但因去年沒有管制，今年卻突然要求管制，經協調後取消。

今年6月14日，海鯤號首次在高雄港內以自身動力浮航，高雄港務分公司「接獲指示」，透過信號台以無線電通報要求船員禁止拍照，但依舊被各界「拍光光」，船迷質疑：「明明是好事，為何要做無謂的管制？」沒想到，今天單純的監視器直播，台船竟要求文化局「停播」，讓船迷傻眼。

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