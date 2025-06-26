【影】威懾北韓！韓版「金牛座」飛彈亮相 KF-21神鷹將配國產長矛

南韓以FA-50戰機作為測試平台，完成國產長程空對地巡弋飛彈的安全脫離飛行測試。這款被稱為「韓版金牛座」的飛彈（機翼下方紅底長型物體），未來將成為國產KF-21戰機的關鍵打擊武器。（圖：DAPA）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓劍指北韓、放眼全球軍火市場的戰略雄心，邁出關鍵一步。根據軍事網站《Defence Blog》報導，南韓防衛事業廳（DAPA）25日宣布，已成功完成國產長程空對地導引飛彈的首次「安全脫離飛行測試」，這款被譽為「韓版金牛座」的匿蹤巡弋飛彈，未來將成為南韓自製KF-21「獵鷹」戰機的長矛，組成純國產的精準打擊火力。

DAPA在聲明中強調，這項計畫具備雙重戰略意義。首先，透過將國產長程飛彈整合至自製戰機中，將從根本上強化南韓的自主防衛能力，擺脫對外國武器系統的依賴。其次，此舉將大幅提升KF-21戰機在國際市場上的出口競爭力，未來能以「戰機加飛彈」的完整武器組合，向尋求一站式打擊解決方案的國際客戶進行銷售。

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這款匿蹤巡弋飛彈於2018年啟動研發，目標是打造出一款性能與德製「金牛座KEPD 350」巡弋飛彈相當、甚至超越的武器系統。目前南韓空軍的F-15K戰機即搭載德製金牛座飛彈。DAPA官員鄭圭憲（Jeong Kyu-heon）表示，這次的成功是發展長程空對地飛彈的「關鍵門戶」，展現了南韓在先進飛彈技術上日益增長的能力。

此次測試是使用FA-50輕型攻擊機作為載台，驗證了飛彈在各種飛行條件下，均能安全地從機身分離，且不影響飛機結構與飛彈本身的飛行穩定性。DAPA為此在4月至6月間，已進行了31趟的飛行測試，為本次成功奠定基礎。

根據開發藍圖，DAPA將持續使用FA-50進行後續的開發與作戰評估，預計從2027年起，開始在KF-21原型機上進行整合測試。最終目標是在本年代結束前，完成所有導引性能、打擊精度與實彈射擊驗證，讓這款具備匿蹤外型、高精度導引與自主導航能力的「神鷹之矛」，正式具備完全作戰能力。

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