中台灣7縣市7月15日將舉辦城鎮韌性（防空）演習

中台灣將舉辦城鎮韌性（防空）演習，警方提前召開協調會。（烏日警分局提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕中台灣包括台中市等7縣市將於7月15日（二），下午1點半至兩點舉行「2025城鎮韌性（防空）演習」，烏日及霧峰等警分局提前舉辦民防協調會，警方及區公所呼籲民眾備妥緊急避難包，民眾熱議「台中人避難包要放什麼」，強調必備東泉醬，也有網友認為黑熊學院改良「 LIGHT版」經濟實惠。

「城鎮韌性（防空）演習」由國防部協同縣市政府舉辦，烏日及霧峰警分局本週提前與大肚、龍井、霧峰及大里等區公所協調，分局長劉雲鵬及廖誌銘呼籲，演習維持半小時，民眾於警報發放後，應迅速關閉實施避難，出門在外民眾應接受警察及民防人員引導，進入避難處所，至於行駛中車輛均應靠邊停放。

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劉雲鵬強調，苗栗、南投、彰化、雲林、嘉義縣及嘉義、台中市聯合舉辦演習，藉由演習驗證全民防衛動員準備及基礎建設安全防護措施，提醒居家備用個人緊急避難包，國防部全民國防應變手冊有相關建議。

大肚區公所表示，家中緊急避難包建議放置於大門口，或玄關附近等隨手可取得處，背包外標註更新日期，提醒每半年檢查緊急糧食飲水、嬰兒奶粉及罐頭副食品是否過期，已到期就要即時替換。

內政部消防署有建議避難包內裝，市區賣場也熱賣「小北防災包」，網友討論「台中人避難包要放什麼」，有網友說必備東泉（辣椒醬）、慶記（子彈），還說空污嚴重必備防毒面具，黑熊學院推出改良版的「防災必BEAR 盒LIGHT 版」，引進日本防災物資「水光燈」等11項防災與急救工具受好評。

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