美國空軍官校首位台灣女畢業生 林樂觀授階任官

美國空軍官校首位台灣女畢業生林樂觀。（記者李惠洲攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕三軍八校院聯合畢業典禮今於陸軍官校舉行，空軍軍官學校學生林樂觀為台灣派訓美國空軍官校第一位女畢業生，她今天受訪表示，赴美讀書4年除了增強體能、知識，學到責任與領導重要性，以美國空軍信條誠信、服務大眾、做到最好為理念，學成歸國授階任官，將學以致用幫助台灣，讓國軍更好、更多元。

林樂觀表示，她非常嚮往去美國讀書，努力嘗試幸運錄取，赴美就讀美國空軍官校，讓世界看見台灣，不只是個人夢想實現，更象徵不論性別，每人都可以突破限制，飛得更高，深信只要堅持初衷，用正向態度面對每一次挑戰，天空絕對會為你敞開。

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林樂觀指出，赴美讀書4年學到責任與領導重要性，不僅增強體能、知識，也體會美國不同思想與制度，美國特別重視檢討重要性，從上到下聽取各方建議，讓團隊更好、更團結，美國空軍三個信條為誠信第一、服務大眾及大於自我、做任何事都要做到做好，成為她的理念，她將學以致用幫助台灣，讓台灣國軍更好、更多元。

林樂觀說，在這段軍事教育歷程中，她學到心智與意志鍛鍊，飛行員不只是只要飛行人員，更是肩負責任國軍幹部，深刻體會團隊合作重要性，也學會在壓力下保持冷靜與判斷，軍校訓練雖然嚴格，造就對自身職責精實態度與國防使命認同，期許不僅是能安全完成任務的飛行員，更要成為能在關鍵時刻挺身而出、突破困境的開路者，在專業飛行技術上持續精進，挑戰更高階機種與更複雜任務，不斷拓展視野與能力，成為一位具備領導力、戰略思維與人文關懷的軍官，帶領更多部屬一起成長。

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