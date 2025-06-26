潛艦海鯤號航速太慢 高雄港二港口船隻延誤達2小時

潛艦海鯤號二次海測航速太慢，導致高雄港二港口船隻延誤達2小時。圖為首次海測時的畫面。（資料照）

〔記者洪定宏／高雄報導〕潛艦海鯤號今天上午再度出港海測，雖然高雄港二港口通報管制1小時，其他船隻連港內移動都被禁止，但因海鯤號航速太慢，導致其他船隻延誤1小時至2小時。海鯤號今天下午提早大約1小時返航，港區管制通報已改標註「小心避讓」。

船迷表示，高雄港二港口屬單一航道，大型或特殊船隻必須依信號台指示，依序一艘一艘進港或出港，並通報港內船隻「小心避讓」，通常不會要求禁止港內移動。

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沒想到海鯤號今天進出港過程，不僅二港口航道管制，更禁止其他船隻在港內移動，6月17日最誇張，是臨時被要求，今天雖事先公告，但因海鯤號航速太慢，原本只通報管制1小時，其他船隻仍被波及，導致延誤1小時至2小時。

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