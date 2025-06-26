催生基層部隊空中戰力 美DARPA將測5款VTOL無人機

美國國防先進研究機構DARPA近期將展開名為「EVADE」計畫的垂直起降無人機測試，納入5家廠商的無人機構型，探索未來作戰應用。（美國國防高等計畫研究署官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美軍操作、部署定翼無人機行之有年，但面對敵情更嚴峻、設施更受限的戰場環境，採用更具機動性的無人空中儎台亦是大勢所趨。為此，美國國防部「國防高等研究計畫署」（DARPA）日前表示，近期將針對5款軍規的垂直起降無人機展開先期測試，評比系統穩定性、航程等多元性能指標，藉此探索未來作戰應用潛力。

國防高等計畫研究署指出，這項全名為「早期垂直起降飛行器展示」（Early VTOL Aircraft Demonstration, EVADE）的測試任務，為該署旗下「先進無基礎設施飛行器發射與回收計畫」、簡稱「助手」（ANCILLARY）一環，可望今（2025）年提前飛測，加速將先進儎台部署至基層部隊。

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洛馬子公司塞考斯基參與EVADE測試任務的VTOL無人機原型。（塞考斯基公司官網）

受測儎台方面，包含洛馬子公司塞考斯基（Sikorsky）、新創公司空境（AeroVironment）、獅鷲航太（Griffon Aerospace）、卡雷姆飛機公司（Karem Aircraft）以及方案航空科技（Method Aeronautics）共5間廠商的原型設計都參與其中。

方案航空科技的VTOL無人機方案。（Method Aeronautics公司官網）

而EVADE任務的測試重點，包含後勤支援（logistics）、通訊中繼（communications relay）、武器投送（weapon delivery）、合成孔徑雷達（SAR），及情監偵暨目獲能力（ISR/RSTA）等項目；此外，這些儎台都將搭載該署和美國洛克希德．馬丁協力開發的「MATRIX」自主系統，加強基層單位操作空中儎台的靈活性。

儘管受測的五款VTOL無人機設計各不同，但都滿足全機最大起飛重量小於330磅（約149.6公斤）、酬載達60磅（約27.2公斤），並在100浬（185.2公里）航程中滯空12小時等最低性能要求，並可與美國海軍的戰鬥管理系統（BMS）、部隊攜行的戰術套件（TAK）共享情資。隨著美國國防部允許非航空部隊操作150公斤以下的無人機，這項測試可望提升基層部隊的戰場感知能力。

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