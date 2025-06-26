美擬改良AIM-174B「神槍手」飛彈 加入反制極音速武器行列

月前在美軍陸戰隊岩國航空站的友誼日開放活動中的F/A-18F戰機現蹤的兩枚AIM-174B空射標六飛彈，也可稱作「神槍手」飛彈。（美軍DVIDS網站）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕軍聞網站「Naval News」前（23）日報導指出，美國飛彈防禦局（MDA）計畫將衍生自標準六型飛彈的AIM-174B長程空對空飛彈，用以反制極音速武器，透過適度設計修改，搭配水面艦的海上防空體系，強化整體防禦效能。

報導指出，MDA看中AIM-174B作為載臺的潛力，擬將其整合現有可靠酬載，成為新型反極音速武器的選擇，藉此在海基的「標準3型」、「標準6型」以及陸基「愛國者」等防空飛彈外，提供更具彈性、機動性及防禦範圍的反制武器，保護關鍵資產安全。

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改良計畫不會修改AIM-174B的推進、導引等系統，而是著重整合成熟的「動能擊殺」彈頭；MDA也強調，AIM-174B透過空基載臺發射，可望擁有比艦射版「標準6型」更高的飛行高度、射程、接戰效率和範圍，搭配「動能擊殺」彈頭，將使改良版AIM-174B，成為可靠的極音速武器反制選擇。

美國海軍今年最新出版的《海軍航空兵力手冊》中，對於AIM-174B飛彈所做的介紹，並首度稱其為「神槍手」飛彈。（截自《Naval Aviation Playbook 2025》）

美國海軍最新出版的《海軍航空兵力手冊》（Naval Aviation Playbook 2025）寫道，「神槍手」是標準六型飛彈（SM-6）的空射版本，可由F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機搭載並進行接戰，不只是美國海軍首款專用的長程空射武器，更是繼2004年除役的AIM-54「鳳凰」（Phoenix）飛彈後，睽違二十年再獲先進的空對空打擊火力。

此外，美國海軍與MDA先前已多次在測試中，驗證艦射「標準6型」的反飛彈能量，證實可應對中程彈道飛彈（MRBM），甚至具備反極音速武器能量。

若改良計畫順利，將可透過戰機等載臺的高機動性，快速前往目標區應對威脅，搭配「標準3型」、「愛國者3型分段強化構形」（PAC-3 MSE）等同樣具備「動能擊殺」彈頭的防空系統，構築更多層次、強韌的防禦能量，有效應對潛在威脅。

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