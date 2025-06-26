抗戰暨二戰勝利80周年 羅廣仁策展 明起至8/13展示百張戰地影像

圖為駐印軍與滇西遠征軍會師芒友，打通中印公路，蔣中正將其命名為「史迪威公路」。（羅廣仁提供）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕今年適逢抗戰暨二戰勝利80周年，80年前的8年對日抗戰，除國軍在中國大陸戰場艱苦奮戰，孫立人將軍率領的陸軍新編第一軍是中華民國駐印軍的主力部隊，又稱「藍鷹兵團」，在印度、緬甸戰場也與同盟國並肩作戰，掃蕩日軍。為紀念抗戰勝利80周年暨孫立人將軍逝世35周年，由軍事新聞研究會總幹事羅廣仁策展，自6月27日至8月13日，將於孫立人將軍官邸展出104幀歷史及戰地照片，重現被遺忘的戰場和國軍「義勇忠誠」的軍魂。

國軍新編第三十八師甫成軍，即參加曼德勒會戰、解救英緬軍第一師、營救英印軍空降77旅。圖為38師第113團受命緊急馳援仁安羌營救英軍。（羅廣仁提供）

鷹揚國威-《抗戰勝利80週年紀念特展》也是孫立人將軍逝世35週年，特展橫跨孫立人將軍官邸的貴賓廳、吉祥廳、日式廊道及如意廳，分為「二戰名將孫立人」、「仁安羌解救英軍、藍伽整訓」、「反攻緬甸、揚威國際」及「芒友會師、打通中印公路」4大主題；特展中的104幀歷史照片均為新一軍隨軍攝影與美軍攝影隊拍攝，至今超過80年歷史。抗戰勝利，新一軍接收廣州負責受降，新一軍政治部軍官從印緬戰場帶回底片，委由廣州《大光報》記者羅超群沖印照片，繼民國34年（1945）在中國大陸廣州、上海、南京和北京巡迴展後，今年首次在臺灣公開展出。

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新38師砲兵騾馬隊深入緬甸叢林胡康河谷，準備打擊占據要地的日本精銳部隊第18師團。（羅廣仁提供）

孫立人將軍在第二次世界大戰中印緬戰區，率領國軍與英美盟軍協同作戰，擔任先鋒，除馳援仁安羌，以少勝多，解救英緬軍第一師，在孟拱營救英印軍空降77旅，還在瓦魯班和密支那戰役救援美國麥支突擊隊。1943年率新一軍反攻緬甸 ，經2年浴血奮戰，以寡擊眾，擊潰日軍5個師團及1個旅團共10餘萬眾，打通中印公路，開拓抗戰勝利的國際通道，獲頒青天白日勛章，並榮獲大英帝國司令勛章、美國豐功勛章等多項國際榮勛，贏得「叢林之狐」和「百戰軍魂」之尊崇，享譽中外。

駐印軍總指揮兼印緬戰區美軍總司令索爾登將軍代表美國總統羅斯福，頒發新38師官兵銀星勛章，表彰他們在反攻緬甸各項戰役中的貢獻。（羅廣仁提供）

本次孫立人將軍官邸《抗戰勝利80週年紀念特展》，由羅超群公子丶軍事新聞研究會總幹事羅廣仁從典藏歷史照片中，挑選出104幀首次在臺灣公開展出，與國防部抗戰勝利80周年系列展覽相互輝映，再現全國軍民上下一心，成功抵禦軍國主義侵略、以滿地鮮血換取青天自由的艱苦歷史，向抗戰期間犧牲的先烈前輩，致上最崇高的敬意。

新38師與麥瑞爾突擊隊在反攻密支那的戰役全殲日軍守軍，取得了密支那大捷。麥瑞爾突擊隊特別在隊徽中納入了青天白日的圖案。（羅廣仁提供）

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