美陸軍閱兵70噸重M1戰車「壓馬路」 初步評估未釀成重大損傷

美國陸軍M1戰車參與華府閱兵。（法新社檔案照）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國陸軍6月14日在華盛頓舉辦成立250周年的閱兵儀式，派出超過6500名官兵及各式車輛參與，將近70噸重的M1主力戰車也投入其中。美國陸軍25日表示，為了保護馬路而鋪設的金屬板，以及在戰車履帶加裝橡膠墊都奏效，只造成一處路緣石受損，美國陸軍也會負起維修責任。

美國陸軍14日舉辦的閱兵適逢川普79歲生日，美軍當天投入150部各式車輛、50架飛機參與，包括在第二次世界大戰聞名於世的M4「雪曼」戰車，還有象徵未來裝備的機械狗、無人機等，都在接受校閱部隊之列。為地面部隊重型裝備代表的M1系列戰車、M2裝步戰鬥車、M109自走砲及「海馬士」多管火箭發射車等現役裝備，也深獲矚目。

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不過，由於M1戰車的車重將近70噸，為避免華府的道路受損，美軍事先在道路轉彎處鋪設金屬板，並在戰車履帶加裝橡膠墊。美國陸軍發言人華倫（Steve Warren）表示，經過初步評估，上述保護措施已將對道路的損害程度降到最低，只有一輛戰車輾壞了路緣石，美國陸軍會負起維修責任。

華倫表示，美國陸軍這次閱兵的總預算約2500萬美元至4500萬美元（約新台幣7.25億元至13.05億美元），這個數字包含了潛在的道路維修費。美軍後續還會檢視道路以下的設施，包括地下電纜等基礎設施是否受損。

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