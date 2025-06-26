全聯加入！「漢光×城鎮韌性」演習啟動 賴清德：國家團結月展現台灣精神

總統賴清德下午主持全社會防衛韌性委員會，宣布7月「國家團結月」將透過漢光演習和城鎮韌性演習的驗證，展現台灣社會臨危不亂、協同運作的精神和韌性。（圖擷取自總統府直播）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德下午主持全社會防衛韌性委員會，宣布7月「國家團結月」將透過漢光演習和城鎮韌性演習的驗證，展現台灣社會臨危不亂、協同運作的精神和韌性，全聯也有門市將加入演練；賴強調，「有準備，更安全」，唯有全民有感、全體參與，全民防衛才能發揮最大力量，讓台灣在各種挑戰中，保持穩健，更加團結。

賴清德表示，全社會防衛韌性委員會已先後在去年12月進行桌上推演，以及在今年3月進行實地演練，檢視中央和地方、政府與民間團體之間的協調、整合與應變能力；驗證台灣面對天然災害，或各種極端情況的應對和動員能力，未來會持續盤整各部會的資源和力量，反覆檢討、精進作為，讓全社會防衛韌性的建構工作，更加穩健和堅實。

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賴清德指出，最近行政院提出「強化安全韌性特別條例」，運用歲計賸餘，編列4100億元特別預算，其中1500億元，用於提升國家韌性、強化國土防衛能力。例如：強化海岸巡防設施設備、增添無人載具、提升軍民資通作業環境韌性與設備效能、建構軍民共同圖像監偵能力，以及改善重要防護設施等等。

賴說，在舉行實地驗證部分，今年7月一年一度的「漢光41號演習」期間，也將進行「2025城鎮韌性演習」，漢光演習著重國軍的演訓；城鎮韌性演習則著重整合非軍事部門對緊急事件的應變，透過軍民協力，展現國家團結的意志，提升台灣的全社會防衛韌性。

賴清德表示，今年7月是我們的「國家團結月」，我們要讓台灣社會，透過實際的演練，扎根「有準備、更安全」的意識，更要向國際社會展現，台灣人堅強的防衛意志與自我保護的決心。這些年來，國軍以「實戰化訓練」為根本，「防衛固守、重層嚇阻」為戰略，發展「不對稱戰力」，建構「多域拒止、韌性防衛」的整備方向。

賴清德說明，今年7月9日到18日，為期十天九夜的「漢光41號演習」，國軍部隊將落實「實戰化訓練」要求，驗證重點包括：灰色地帶侵擾應處；快速反應備戰部署；戰略溝通運作機制；動員部隊戰力恢復；重層縱深防禦部署；新式裝備作戰效能；精進後勤支援能量；軍民整合協調運作。

「2025城鎮韌性演習」從今年4月10日開始已經在連江縣、花蓮縣、基隆市、新竹市、台東縣、澎湖縣、金門縣、以及嘉義市等8個縣市陸續舉行；7月15日至17日，將在台中市、台南市和台北市舉行的3場演習，將選定關鍵基礎設施進行實作，並在周邊行政區域開設配售站、急救站及救濟站。

賴說，與此同時，全國22個縣市，也將同步進行防空避難與民防演練，全面驗證中央和地方，在面對極端情境時的協同應變能力。我們將透過預告、系統性演練，以及跨部門實地實作，讓全民都能清楚瞭解到，當危機和挑戰來臨時，如何串聯各自的角色，發揮最大的力量，來共同應對。

賴清德強調，保衛台灣，從來不只是國軍的責任，也是全民意志的展現。除了戰力堅強的國軍，也需要維護秩序的警察、搶救生命的消防醫護人員；我們也需要堅守崗位的政府同仁、企業夥伴、社區志工，以及全體國民的齊心協力，他也感謝在場的顧問、全聯董事長林敏雄，全聯將有門市加入7月城鎮韌性演習。這也代表著，我們無論身在哪個工作崗位，每一個角色、每一份力量，都是串起國家安全，不可或缺的重要一環。

賴清德提到，這陣子，許多國人朋友都在討論防災避難包、查看物資清單；也有許多朋友報名相關課程，學習緊急救護的技巧和民防知識，或是打開地圖APP認識住家附近的避難地點，熟悉疏散路線。

賴清德強調，防範於未然，「有準備，更安全」。從心理建設到具體規劃，這些都是應對天然災害或各種極端情境的最好準備，唯有全民有感、全體參與，全民防衛才能發揮最大力量，讓台灣在各種挑戰中，保持穩健，更加團結。

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