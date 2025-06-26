【影】「有準備，更安全！」 漢光41號演習八大重點 軍媒影片報你知

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全聯加入！「漢光×城鎮韌性」演習啟動 賴清德：國家團結月展現台灣精神

〔記者陳治程／台北報導〕總統賴清德今（26）日於全社會防衛韌性委員會上宣布，「國家團結月」即將於下（7）月開跑，除著眼於民防體系的城鎮韌性演習，攸關國軍防衛戰力的漢光41號實兵演習也將同步展開；值得一提的是，去年起邁向無劇本、不「劇透」模式的漢光演習，今年將聚焦8大建軍面向進行實兵驗證，秉持「有準備，更安全」的精神，強化全社會防衛能量。

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首度實施10天9夜的漢光41號實兵演習，除將搭配「2025城鎮韌性演習」同步實施，實兵操演方面也將聚焦8大重點，進行實戰化訓練驗證；軍媒官方影片說明，前述重點包含「灰色地帶襲擾應處」、「快速反應備戰部署」、「戰略溝通運作機制」，以及「動員部隊戰力恢復」、「重層縱深防禦部署」、「新式裝備作戰效能」、「精進後勤支援能量」、「軍民整合協調運作」。

漢光41號實兵演習倒數兩周，軍媒今日發布官方影片，讓大眾一次掌握實兵演習8大驗證重點。（擷自軍聞社官方Youtube影片）

其中，月前在屏東九鵬首度實彈射擊的11輛M142「海馬士」多管火箭系統，也在本支影片中現蹤。前陸軍參謀總長楊海明備役中將提到，未來首支海馬士連隊成軍後，其火力覆蓋範圍將可遠及馬祖，由砲兵遂行縱深打擊、跨區增援任務；另一方面，首批38輛M1A2T戰車即將實彈射擊，朝今年底前成軍的目標持續邁進。

下月將成軍的海馬士多管火箭系統，也將納入漢光41號演習「新式裝備作戰效能」的範圍中。圖為58砲指部海馬士系統在九鵬基地實彈射擊。（記者陳治程攝）

另一方面，檢驗後備部隊動員機制的「同心」演習，也隨著2萬張教召令寄出而倒數計時。除首度實施的步兵206旅全旅動員驗證，其餘召員也有望以「編實動員」方式，投入漢光演訓行列。

「有準備，更安全」。賴清德今天演說時也強調，唯有全民有感、全體參與，全民防衛才能發揮最大力量，讓台灣在各種挑戰中，保持穩健，更加團結。

總統賴清德下午主持全社會防衛韌性委員會，宣布7月「國家團結月」將透過漢光演習、城鎮韌性演習驗證，展現台灣社會臨危不亂、協同運作的精神和韌性。（擷自總統府直播影片）

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