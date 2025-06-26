「海鯤」潛艦完成第2次海測 台船：成功驗證系統與操控能力

「海鯤」潛艦第二次海測順利完成。（台船提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕我國首艘國造原型潛艦海鯤號今（26日）進行第二次海測，下午2時30分已返回高雄港。台船表示，「海鯤軍艦」依海試計畫，實施第二次海上測試，已順利完成各系統海上動態組合驗證及艦船操控運轉能力，台船續依測試結果調校與改善，俾利執行後續各階段海上測試。

海鯤號17日進行首度海測，今天上午8時許再度離開高雄港進行第二次海測，台船及海軍256戰隊、工程人員做好防護，站在甲板上隨艦出海。海鯤號依據規劃時程，下午2時30分在工作船戒護下返回高雄港，進入台船乾塢。

請繼續往下閱讀...

海鯤號完成首次海測，引起關注，海軍參謀長邱俊榮中將昨天於立法院外交及國防委員會答詢指出，海鯤號首次出海執行穩定性測試，後續將進行3至4次浮航測試，再依序展開50公尺淺水潛航、200公尺深水潛航與各系統驗證測試。

他答詢時表示，17日第一次出海是以水面上的穩定性測試為主，目前測試項目按計畫推進。接下來預計進行3至4次浮航測試，重點在於測試船體在不同海況下的操控性能與穩定性。

國防部長顧立雄答詢說，海上測試項目約34項，分成浮航、淺水潛航、與深水潛航三階段，每階段皆須安排多次海上測試，會依測試結果管制進行缺改調校。

「海鯤」潛艦今天進行浮航海測。（台船提供）

「海鯤」潛艦在工作船戒護下進行浮航海測。（台船提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法