友邦史瓦帝尼外籍生陸軍官校畢業 返國任官

友邦外籍生瑟菲爾來台就讀陸軍官校畢業將返國任官。（記者李惠洲攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕友邦史瓦帝尼王國外籍生瑟菲爾來台就讀陸軍官校，如今畢業，將返國任官，發揮台灣軍人國家、責任、榮譽基本信念，融入他的國家領導統御，成為優秀軍官，為台史兩國國防及外交努力。

陸軍官校外籍生瑟菲爾來自友邦史瓦帝尼王國，從小受父親影響加入軍校，成績表現優異，來台就讀陸軍官校，他堅信陸軍官校經驗，可以為他未來回國後軍旅生涯增添助益。

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瑟菲爾說，大學4年生活提升中文能力，以500障礙課程最令他印象深刻，尤其爬竿項目一度讓他非常恐懼，直到碰到頂端那一刻，使他相信不斷努力，一定會有意外收穫。

此外，他在史瓦帝尼從沒踢過足球，就讀陸軍官校4年加入足球隊，精進球技、運動健身外，結交許多國家好友，令他非常開心。

瑟菲爾在陸軍官校有學長姊的幫助，他學到如何領導學弟妹，如今畢業即將回國，將4年在台灣所學領導統御，成為優秀軍官。

瑟菲爾在台灣完成工兵分科訓練，學習到許多專業知識，返國後將所學知識和中文能力，發揮陸軍官校「國家、責任、榮譽」精神，融入他的國家，成為優秀的領導幹部。

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