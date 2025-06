史上最大愛國者齊射僅44人操作 美證實：烏代德發射車來自日、韓

美軍昨(26)日召開的記者會證實,烏代德空軍基地防禦是史上最大規模的愛國者齊射,當時基地僅剩44人駐守;此外,這些愛國者系統是從日本、韓國轉移而來。(圖片擷取自DVIDS)

羅添斌/核稿編輯

〔記者劉宇捷/綜合報導〕伊朗日前大規模空襲包括卡達烏代德空軍基地(Al Udeid Air Base)在內的美軍駐地,並觸動大量愛國者飛彈升空攔截防禦。美軍在昨(26)日召開的記者會上也證實,這是史上最大規模的愛國者齊射,經提前撤離後基地僅剩44人駐守;此外,這些愛國者飛彈系統是從駐日、駐韓美軍轉移而來,證實了美軍日前從太平洋向中東調動飛彈的消息。

美國參謀長聯席會議主席、空軍上將凱恩(John Daniel Caine)昨日主持記者會,對外說明中東軍事行動的諸多細節,他表示,對於卡達烏代德空軍基地的防禦行動,是美國軍事史上最大規模的愛國者防空飛彈發射、攔截。該基地日前收到的來自伊朗的攻擊預告,因此攻擊當下,大多數的美軍皆已撤離,基地有如空城。

請繼續往下閱讀...

烏代德基地的衛星照顯示,原本地面上密集的飛機(左),在伊朗發動攻擊前就已經疏散一空(右),伊朗的攻擊未造成美軍重大損失。(法新社/資料照)

該基地原駐有約10000名美軍,是美國最大的海外基地,也是美國中央令部(CENTCOM)的前線指揮基地;但在此次防禦行動中,凱恩表示,基地上只剩下兩個愛國者飛彈連,大約44名美軍負責保衛整個基地,包括中央司令部在中東的前方指揮部以及那裡的所有美軍資產。凱恩補充,這44名美軍中最年長的是一位28歲的上尉,最年輕的是一名入伍還不到兩年的21歲士兵。

WATCH: @thejointstaff Chairman Gen. Dan 'Raizin' Caine tells the story of the brave Patriot missile defense crews who led the defense of Al Udeid air base from Iran's counter strikes:



"The oldest soldier was a 28-year-old captain. The youngest was a 21-year-old private who had… pic.twitter.com/mxg6HXysn6