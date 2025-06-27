史上最大愛國者齊射僅44人操作 美證實：烏代德發射車來自日、韓

美軍昨（26）日召開的記者會證實，烏代德空軍基地防禦是史上最大規模的愛國者齊射，當時基地僅剩44人駐守；此外，這些愛國者系統是從日本、韓國轉移而來。（圖片擷取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕伊朗日前大規模空襲包括卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）在內的美軍駐地，並觸動大量愛國者飛彈升空攔截防禦。美軍在昨（26）日召開的記者會上也證實，這是史上最大規模的愛國者齊射，經提前撤離後基地僅剩44人駐守；此外，這些愛國者飛彈系統是從駐日、駐韓美軍轉移而來，證實了美軍日前從太平洋向中東調動飛彈的消息。

美國參謀長聯席會議主席、空軍上將凱恩（John Daniel Caine）昨日主持記者會，對外說明中東軍事行動的諸多細節，他表示，對於卡達烏代德空軍基地的防禦行動，是美國軍事史上最大規模的愛國者防空飛彈發射、攔截。該基地日前收到的來自伊朗的攻擊預告，因此攻擊當下，大多數的美軍皆已撤離，基地有如空城。

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烏代德基地的衛星照顯示，原本地面上密集的飛機（左），在伊朗發動攻擊前就已經疏散一空（右），伊朗的攻擊未造成美軍重大損失。（法新社/資料照）

該基地原駐有約10000名美軍，是美國最大的海外基地，也是美國中央令部（CENTCOM）的前線指揮基地；但在此次防禦行動中，凱恩表示，基地上只剩下兩個愛國者飛彈連，大約44名美軍負責保衛整個基地，包括中央司令部在中東的前方指揮部以及那裡的所有美軍資產。凱恩補充，這44名美軍中最年長的是一位28歲的上尉，最年輕的是一名入伍還不到兩年的21歲士兵。

WATCH: @thejointstaff Chairman Gen. Dan 'Raizin' Caine tells the story of the brave Patriot missile defense crews who led the defense of Al Udeid air base from Iran's counter strikes:



"The oldest soldier was a 28-year-old captain. The youngest was a 21-year-old private who had… pic.twitter.com/mxg6HXysn6 — Rapid Response 47 （@RapidResponse47） June 26, 2025

另外，凱恩也補充，當時保衛烏代德空軍基地的愛國者飛彈車組是從韓國和日本轉移部署來的，它們加入當地美軍的行列，以確保在中央司令部負責的區域擁有最強大的飛彈保護。

這項轉移部署消息，證實了美軍自今年4月起，開始從太平洋的駐日、駐韓美軍手中，抽調愛國者飛彈系統至中東提升戰備的消息，如今這批轉移發揮了作用，並確實參與了實戰。在當時的轉移中，可能還包括「薩德」（THAAD）高空防禦飛彈系統。

美軍證實，當時保衛烏代德空軍基地的愛國者飛彈車組是從韓國和日本轉移部署而來。圖為美日演習中，日本的愛國者飛彈車正裝載至美軍C-17運輸機中。（圖片擷取自DVIDS）

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