軍援烏克蘭海軍再+2！ 荷蘭、比利時向烏國移交掃雷艦

比利時「納爾西斯號」（如圖）和荷蘭海軍「弗拉丁恩號」掃雷艦最近移交給了烏克蘭，作為保護敖德薩港口及黑海航道的安全。（圖片取自比利時海軍的Ｘ帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕北約盟國對烏克蘭的軍援比美國更持久、實際，而最新移交的項目中一改常見的陸上載具、無人機，再度出現海軍的掃雷艦。據荷蘭國防部宣布，比利時掃雷艦「納爾西斯號」（BNS Narcis）和荷蘭海軍「弗拉丁恩號」（HNLMS Vlaardingen）最近移交給了烏克蘭，作為保護敖德薩港口及黑海航道的安全。

根據軍聞網站《Naval News》報導，比利時的「納爾西斯號」及荷蘭的「弗拉爾丁恩號」掃雷艦最近正式交付予烏克蘭海軍，做為北約盟國軍援的一部分。交接儀式在比利時的澤布呂赫（Zeebrugge）海軍基地舉行；由於作戰安全考量，相關消息直到昨（26）日才對外公布。

請繼續往下閱讀...

做為北約盟國軍援的一部分，交接儀式在比利時的澤布呂赫（Zeebrugge）海軍基地舉行，這是烏克蘭、比利時與荷蘭三方密切合作的成果。（圖片取自比利時海軍的Ｘ帳號）

報導引述荷蘭國防部的新聞稿表示，這次捐贈是烏克蘭、比利時與荷蘭三方密切合作的成果，在首批兩艘軍艦交接前，新任烏克蘭船員已接受密集訓練，比利時與荷蘭也派出教官、技術人員與維修團隊提供協助。

從今以後，荷蘭的「弗拉爾丁恩號」將改名為「梅利托波爾號」，以紀念烏克蘭城市梅利托波爾（Melitopol）；另外，2025年底另一艘「馬庫姆號」（HNLMS Makkum）也將交付給烏克蘭，屆時將更名為「格尼奇斯克號」（Henichesk），這兩座烏克蘭城市目前均遭俄羅斯佔領。

這些獵雷艦換上新的旗幟，象徵即將展開新的篇章、肩負新的任務。（圖片取自比利時海軍的Ｘ帳號）

荷蘭國防部長布雷克爾曼斯（Ruben Brekelmans）表示，敖德薩等主要港口與黑海航線是烏克蘭的經濟命脈，而這些地方始終面臨俄軍的威脅；烏克蘭也許無法在海戰中取勝，但卻可能在海上失去整場戰爭，盟國絕不能讓這種情況發生，因此讓烏克蘭擁有掃雷艦對海上安全與航行自由至關重要。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法