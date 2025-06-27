BONUS反裝甲砲彈可變遊蕩彈藥短暫懸浮獵殺戰車 瑞典第三度增購

BONUS砲彈內的子母彈含減速翼，發射釋放後可短暫懸浮目標區上空，準確偵測敵裝甲目標位置。（圖取自BAE system）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕瑞典國防物資管理局（FMV）13日與貝宜系統簽約，斥資6200萬美元（約新臺幣18.3億元）向貝宜系統增購BONUS反裝甲砲彈。該「砲彈」結合遊蕩彈藥特性，可短暫懸浮於目標區上空偵測尋找敵方裝甲，準確發起攻擊，也能替砲兵爭取撤離時間。

軍聞網站「Army Recognition」報導，瑞典本次採購是繼2017年後，第3度採購BONUS彈藥；預定將發配給瑞典陸軍的「弓箭手」輪型自走砲等單位，發揚先進反裝甲戰力。

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報導指出，BONUS砲彈是由貝宜系統旗下的波佛斯公司，與法國奈克斯特（Nexter）公司合作研發，為一款由155公厘榴彈砲發射的導引反裝甲砲彈。外型與一般榴砲彈差別不大，但內含2枚子彈藥，在發射抵達目標區後，砲彈外殼便會脫落、釋放2枚子彈藥獨立接戰；子彈藥會張開減速翼面旋轉調整軌跡、並運用彈藥底部感測器掃描地面目標，待偵獲敵方甲車後，便在空中引爆成型裝藥，讓金屬射流貫穿甲車頂部裝甲，使砲兵部隊獲得一定程度反裝甲能力。

貝宜表示，BONUS砲彈採用助推增程彈設計，使用北約標準火砲時可達35公里射程，子彈藥則可掃描3.2萬平方公尺目標，兼具遠程與精確反裝甲能量，且「射後不理」特性也可讓自走砲在發射後快速轉移，符合「弓箭手」輪型自走砲操作特性。除瑞典外，也獲芬蘭、法國、挪威、美國使用。

BONUS砲彈大小與傳統砲彈無異，還能釋放2枚子母彈獨立接戰。（圖取自BAE system）

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