洛馬「臭鼬工廠」再出動 參與研發僅需45公尺距離超短場起降飛機

臭鼬工廠宣布與Electra公司合作，將加速探索該公司EL9「超短場起降」（Ultra-STOL）飛機的技術與應用潛力。（圖取自洛馬公司）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕洛克希德馬丁公司內最神秘的研究部門臭鼬工廠，19日宣布與Electra公司合作，將加速探索該公司EL9「超短場起降」（Ultra-STOL）飛機的技術與應用潛力，帶動軍民航空科技的進展。

洛馬表示，洛馬將提供數位工程、製造、供應鏈、維護、業務拓展的成熟經驗，協助Electra公司加速推動EL9的研製進程；雙方除計畫推出商用構型，也可望借重洛馬在國防工業上的領先地位，發展軍用版本，進一步拓展市場規模。

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新聞稿指出，根據設計構想，EL9飛機的「超短場起降」能力，僅需約45公尺跑道即可「安靜」起降，這是源自採用電力推進系統的低噪音量，起降地點包括停車場層級的狹窄空間或未鋪裝路面；具備約453公斤酬載能力，以及約160公里航程；機上搭配3組線傳飛控和飛行電腦，可在，足以勝任民用短程飛行、末端物流運輸與醫療急救工作；加上低噪音量和極低起降環境需求等特性，亦具備可觀軍事應用潛力，未來可望在洛馬協助下，打造劃時代先進航空器。

Electra公司表示，EL9的技術特點在於獨特該機採混合動力設計，動力系統由1具燃油渦輪發電機、電池組和8具提供推力的電動馬達組成，並搭配大面積襟翼與氣動力設計，大幅縮短起降距離；除可在約64公里低速下安全起降，也保有定翼機的航程、酬載、安全性與成本等優勢。

Electra公司是一家新創航空航天公司，致力於打造混合動力電動超短距飛機。憑藉超短距飛機，Electra可望開創了「直達航空」（Direct Aviation）的先河，將航空旅行拉近我們生活、工作和娛樂的距離。Electra的超短距技術相比直升機和電動垂直起降飛機，其有效載荷提高了2.5倍，航程延長了10倍，運營成本降低了70%，安全性顯著提高，認證風險也大大降低。洛馬公司曾在2022年參與該公司的A輪融資。

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