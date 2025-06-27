飛行呼號「Passion」熱情燃起來！ F-16特技教官鍾坤昌晉任少將

F-16特技飛行教官出身的鍾坤昌上校，七月一日將晉任為空軍少將。（資料照、記者劉信德攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍將領在七月一日將有連串異動，在空軍系統方面，空軍司令部通資處長解駿山少將升任通資次長，同時晉任為空軍中將，此外，空軍有兩位表現優異的上校晉任為空軍少將，分別是F-16特技飛行教官出身的鍾坤昌上校，以及將接任通航聯隊長的劉育藤上校。



此次重要軍職官員異動的源頭，在於現任國防部總督察長丶陸軍中將章元勳屆齡退伍，由空軍作戰指揮部指揮官丶空軍中將盧建中接任總督察長，並由現任國防部通資次長鄧恩憐中將接任，通資次長一職由空軍司令部通資處長解駿山少將升任通資次長，同時晉任為空軍中將。另一方面，現任空軍通航聯隊長丶女性少將蕭人瑾，傳將接任空軍司令部通資處長一職。

請繼續往下閱讀...

鍾坤昌是資深的F-16飛行員，更是少數的特技飛行教官之一，呼號「Passion」的鍾坤昌在擔任F-16戰機SOLO DEMO特技飛官時，飛行技巧是又大膽又優異，多次在空軍基地基地營區開放時，擔綱演出高難度飛行技巧，獲得全場觀眾的熱情掌聲。

鍾坤昌是資深的F-16飛行員，更是少數的特技飛行教官之一，呼號「Passion」的鍾坤昌在擔任F-16戰機SOLO DEMO特技飛官時，飛行技巧大膽又優異，多次在空軍基地基地營區開放時，擔綱演出高難度飛行技巧，獲得全場觀眾的熱情掌聲。（資料照、記者劉信德攝）

鍾坤昌目前擔任國防部作戰計畫次長室聯戰處副處長職務，月底傳將接任國防部戰情中心主任新職。他曾在去年八月奉令參與國防部記者會，說明因應共機擾台的相關作為。鍾坤昌說，針對共機所有的這些襲擾的活動，國軍都秉持著「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，運用緊急波道實施廣播驅離。另會派遣空中巡邏機、訓練機對監控共機，地面防空飛彈部隊，則採雷達追蹤方式隨時應處。

對於我國向美採購F-16V BLK70型戰機的進度，空軍參謀長李慶然中將日前在立院委員會答詢時指出，空軍目前仍透過專案駐廠監督美方產能，原廠也確實有加派人力至生產線支援，因此，全案仍管制在明（2026）年接收完畢，今年完成10架以上的產權（即F-16新機）轉移是「樂觀其成」。

F-16V BLK70型戰機將以直接由美飛行來台方式交運，在飛回台灣的規劃上，會以1997年首批售台F-16戰機飛運台灣的模式，由美國本土基地先飛到夏威夷，接著由夏威夷飛到關島，最後再由關島直接飛行到台灣空軍基地，並且以約一個小時加油一次的頻率，在各個飛行航段進行空中加油，預估此次F-16V BLK70型戰機在美軍空中加油機的協助下，將進行18至20次的空中加油後，直接飛抵空軍台東基地。

鍾坤昌目前擔任國防部作戰計畫次長室聯戰處副處長職務。他曾在去年八月奉令參與國防部記者會，說明因應共機擾台的相關作為。（資料照，記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法