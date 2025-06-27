F-15EX性能成本經濟實惠 美空軍98架訂單再多購31架

F-15EX進入量產階段，美國明年度國防預算中，關於F-15EX的的採購已增加31架，總數為129架。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕F-15EX進入量產階段，雖有部分缺失，但仍為最經濟實惠選項。外媒報導，美國明年度國防預算中，關於F-15EX的的採購已增加31架，總數為129架。

軍聞網站「The Warzone」報導，隨著國防部向國會提交2026年的預算提案，F-15EX的採購架數回到129架。該計畫一開始時是144架，後來降至104架，最後再下調至98架。

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另跟隨生產線步入正軌，美國聯邦審計署指出，在進入量產後，整個計畫的成本下降了8%，從133億美元降至123億美元，單價下降了2%，從1.281億美元降至1.254億美元。

報導指出，明年美國國防預算將有30億美元用來採購F-15EX。增購消息早於川普兩個月前宣布密西根州空軍國民警衛隊將重新裝備F-15EX戰機，該中隊的規模為21架。

而先前波音公司設定目標，期望在2026年底前，達到每月穩定交付兩架F-15EX的速度。波音方面表示，近期的營運升級措施，已成功逐月降低了「重工」（rework）及非計畫性工作調整的發生率；上述問題源自於先前被聯邦審計署糾正，指出波音公司早期的F-15EX機身存在鑽孔不當等「品質缺陷」，需耗費大量時間重工。

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