兆元預算跳票? 川普明年國防預算擬增購無人機與飛彈、少買軍艦戰機

根據包含和解法案的國防部整體預算資訊，國防部預算包含陸軍提出的1974億美元、海軍和陸戰隊提出的2922億美元、空軍2096億美元，以及太空軍的399億美元，以及國防整體活動1709億美元等。（法新社檔案照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕《路透社》報導，美國2026會計年度國防和國家安全預算需求為8926億美元，大致與今年持平。根據預算資料，明年度國防預算預計將提高軍人薪資、採購更多高科技飛彈與無人機，同時削減海軍人員編制並減少購買軍艦和戰鬥機，以節省經費。

軍聞網站「Breaking Defense」則報導，美國國防部明年度提出的預算申請為9616億美元，但這是國防部動用國會「大而美」和解法案的結果。「大而美」和解法案預計為國防部提出10年1500億美元預算，國防部則預計在2026年提用1133億美元。

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根據包含和解法案的國防部整體預算資訊，國防部預算包含陸軍提出的1974億美元、海軍和陸戰隊提出的2922億美元、空軍2096億美元，以及太空軍的399億美元，以及國防整體活動1709億美元等。

美媒《星條旗報》報導，目前國防部官員尚未透露，如果國會最終無法通過該和解法案，則國防部的備用方案為何；參議院軍事委員會共和黨主席、密西西比州參議員羅傑·威克爾（Roger Wicker）批評國防部將該法案納入預算請求的動作，稱其為「詭計」。

報導指出，若不包含國會提出的和解法案（reconciliation bill）、以及其部門的國安支出，國防總支出為8920億美元，其國防部申請的基本預算（國防預算彈性額度）也只有8414億美元。另指出通過裁員、停止援烏、多元和氣候計畫節省的僅約300億美元，國防部呼籲將這些錢重新分配給優先事項。國防部目前計畫將預算用於金穹計畫和部隊福利等。

目前陸軍申請的預算為1974億美元，較今年增加6.9%，重點包括增加士兵薪資，改善軍營，以及執行赫格塞斯的「陸軍兵力轉型」計畫。

太空軍申請預算為史上最大的399億美元，較今年增加30%，因為太空軍主要承擔金穹飛彈防禦系統計畫。

空軍部分的2096億美元，較今年增加13.5%，重點在B-21隱形戰略轟炸機、現代化洲際飛彈和F-47戰機。為此，空軍已將明年F-35A的數量減至24架，今年則已經採購47架；另外空軍也已取消採購E-7預警機。

海軍預算2922億美元則預計在明年採購19艘軍艦，較2024年的8艘和2025年的5艘有所增加，扣除為陸戰隊申請的預算，海軍本身預算為2489億，包含1艘哥倫比亞級潛艦、2艘弗吉尼亞級潛艦和3艘海洋監視船。海軍還將利用和解法案採購2艘驅逐艦、1艘兩棲船塢登陸艦和1艘兩棲突擊艦。

陸戰隊預算涵蓋在海軍預算之中，約為572億美元，較今年增加6%以上，除了繼續陸戰隊2030部隊設計計畫之外，也計畫採購28架CH-53直升機和F-35戰機、陸戰隊加薪、9艘中型登陸艦、兩棲作戰車等。

同時，預算請求確認了陸軍先前宣布的許多項目取消，包括M10輕戰車、機器人作戰車輛、改進型渦輪發動機項目，以及停止聯合輕型戰術車輛採購和灰鷹無人機。

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