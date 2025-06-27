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【影】法飆風、幻象戰機射雲母飛彈 首次擊中「極高空」氣球靶標

2025/06/27 15:20

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕法國空軍宣布，旗下「飆風」（Rafale）戰機日前首度掛載「雲母」空對空飛彈，成功藉由雷達識別並命中「極高空目標」，這也是該彈在實戰測試中首開紀錄，在高空偵察手段日新月異的當下，這項測試可望拓展該軍空中情監偵能力，反制高空氣球、無人機，甚至低空衛星等潛在威脅，有效守護領空。

圖為法國空軍飆風戰機（上）、幻象2000-5戰機（下）共飛情形。此為示意圖。（法國空軍官方Facebook）圖為法國空軍飆風戰機（上）、幻象2000-5戰機（下）共飛情形。此為示意圖。（法國空軍官方Facebook）

法國空軍26日表示，這項測試於當地時間周一（23日）展開，當時一架掛有「雲母」（MICA）中程空對空飛彈的飆風戰機、自法國西南部的卡佐（Cazaux）空軍基地起飛，首度鎖定並擊中距空20公里以上、100公里以下的氣球靶標，成功驗證該彈的超視距作戰性能，以及雷達在極端氣候下的目獲能力。

圖為飆風戰機的雲母空對空飛彈自左翼發射的瞬間，準備測試打擊平流層的氣球靶標。（法國軍備採購局官方X帳號）圖為飆風戰機的雲母空對空飛彈自左翼發射的瞬間，準備測試打擊平流層的氣球靶標。（法國軍備採購局官方X帳號）飛彈命中極高空氣球靶標瞬間。（擷自法國空軍官方Youtube影片）飛彈命中極高空氣球靶標瞬間。（擷自法國空軍官方Youtube影片）

20公里以上是什麼概念？一般商業客機的巡航高度會落在3萬呎至4萬呎間（約9.1至12.1公里間），接近大氣對流層與平流層的交界，而20公里高已超出這個範圍，因此被法空軍稱作極高空測試。

除了飆風戰機外，法國國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）同日則在個人社群上透露「幻象2000」戰機也參與其中；法國國防部新聞稿寫道，上述兩架戰機均以以雲母飛彈成功擊中位於平流層中的極高空氣球。

法空軍進一步說明，本次靶標所在的極高空域（très haute altitude, THA）介於傳統空域和外太空之間，是特定衛星、高空無人機和間諜氣球的潛在部署範圍；這次任務在法國軍備採購局（DGA）、以及法國國家太空研究中心（CNES）等軍、民機構合作下順利完成，滿足法國國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）日前在巴黎航展提出的極高空戰略構想。

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