全聯參與城鎮韌性演習 高雄部分門市已貼出公告

高雄市部分全聯門口已張貼7月的演習公告。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕總統賴清德昨天透露部分全聯門市將首度加入今年7月登場的城鎮韌性演習，高雄市部分的全聯門市已在門口醒目處張貼相關演習公告，有消費者還停下腳步閱覽。

全聯位於高雄市左營區的某門市，今天中午被民眾發現在門口張貼2張公告，一張是高雄市政府的演習實施公告，另一張則標示城鎮韌性演習的實施時間，提醒民眾演習時須配合交通管制、門窗關閉，還以紅色箭頭標示防空避難處所的方向，告知民眾警報響起時，人員應迅速進入防空疏散避難設施就地掩蔽，各防空疏散避難設施之所有人，聽聞警報應主動開啟地下室車道之鐵捲門，供民眾避難。

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根據高雄市政府張貼的公告，高雄市2025城鎮韌性演習，訂於7月16日下午1點半至2點實施，各公、工廠照常營運，但須緊閉門窗及人員管制；醫療照護、公共運輸、生活消費、休閒娛樂等場域，須主動協助民眾實施疏散避難，違反民防法25條規定者，處3萬至15萬元罰鍰。

黃姓男子說，賣場、超商已經是生活不可或缺的場所，平常很多人聚集，業者願意加入演練，對於處於中國軍事威脅的台灣很重要。

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