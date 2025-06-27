新軍事特別預算還在拉扯 美要求台灣多買飛彈 預警機及直升機暫緩

美方希望我國增購愛國者飛彈系統，並且表達可以出售新型號的愛國者防空飛彈。圖為愛國者三增程型防空飛彈發射瞬間。（美軍DVIDS網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化不對稱作戰及國防靭性，軍方將在今年8月提出新一波特別預算計畫，但美國及我國軍方對於具體的採購項目仍在拉扯中。軍方人士今天透露，美方對於我國提出希望採購新型空中預警機丶三軍直升機等有關載台的方案，以戰時存活率不高的理由，多次表達不支持的立場，美方更強烈認為，台灣應強化的是防空丶反艦飛彈的數量，建議台灣再增購相關飛彈的採購。

據了解，美方希望我國增購愛國者飛彈系統，並且表達可以出售新型號的愛國者防空飛彈，此外，我國已向美國採購3套「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS），首套系統最快於今年交付，但美方也認為我國採購的數量應該可以更多。

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軍方人士說，美方以台灣應優先發展不對稱戰力為由，認為台灣應將各式防空丶反艦飛彈的建置為優先選項，其次就是無人機丶無人艇的戰力，也因此，在今年8月提出的新一波軍事特別預算中，除了對美增購飛彈系統之外，可望出現各型的攻擊型無人機丶攻擊型（自殺型）無人艇採購項目。

我國已向美國採購3套「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS），首套系統最快於今年交付，但美方認為我國採購的數量應該可以更多。圖為挪威陸軍2023年5月於「無畏之盾」（Formidable Shield）演習期間，以NASAMS中程防空系統進行實彈演練。（美軍DVIDS網站）

對於新一波軍事特預算的額度，先前傳出的是3000億至5000億之間，軍方人士今天說，因為還有些武器系統還在持續向美爭取溝通中，因此特別預算額度還有調整的空間。

軍方人士還表示，新型的國軍指揮管制系統也將是新軍事特別預算的重點項目，因為現役的「迅安系統」已用了十餘年，在台海情勢瞬息萬變的今天來看，「迅安系統」已經不夠新丶不夠好用，三軍作戰數據未能整合的問題也未能獲得解決。國防部先前曾表明，美國將協助台灣取得北約Link-22數據鏈系統技術，Link-22是以Link-16為基礎開發升級系統，具大幅提升超地平線連網、強化抗干擾能力等優勢，更重要的是可以真正與美方連網鏈結，形成共同作戰圖像。

Link-22或同等級的數據鏈系統技術，可能會是國防部新一波特別預算的重點項目。（取自Link-22官方網站）

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