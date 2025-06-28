M1戰車射擊有直播 「漢光41號ｘ城鎮韌性演習」3大時序規劃一次看

「漢光41號演習」整合「2025城鎮韌性演習」將於7月9日至7月18日登場，現階段進程資訊報你知。（記者劉宇捷統整製圖）

〔記者劉宇捷／台北報導〕「漢光41號演習」整合「2025城鎮韌性演習」將於7月9日至7月18日登場，依國防部防衛進程規劃大致可區分為3大階段，依序執行灰色地帶反制與動員、聯合反登陸與整體防空作戰，以及縱深防禦與持久作戰；其中，國防部目前亦安排2場直播，分別於7月10日安排「M1A2T戰車實彈射擊」、7月14日進行海軍「防禦性佈雷操演」，而民防演習方面目前則集中在7月15-18日舉行。

目前依據國防部規劃，已將作戰進程區分7月9日-12日、7月13日，及7月14-18日三大階段，第一階段模擬共軍犯台可能行動，執行立即備戰操演，第二階段模擬共軍對我進行聯合火力打擊，並發起登陸作戰，7月14日至18日則模擬共軍發動島上作戰、縱深作戰及鞏固階段。目前軍方每日可能執行的科目細節尚未出爐，但今年同樣秉持實兵、實地、實時、不劇透原則，依戰情狀況發揮。

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另外，儘管並沒有搭配實彈演習科目，但國防部目前另外規劃了兩場實際操演直播，分別是7月10日於靶場執行的「M1A2T戰車實彈射擊」，以及7月14日於近岸執行的「防禦性佈雷操演」。

圖為國防部長顧立雄26日公布漢光41號演習3階段演練期程與想定架構。（總統府提供）

至於結合萬安、民安演習的「城鎮韌性演習」已有大致時序。7月15日至17日，將在台中市、台南市和台北市舉行的3場演習，將選定關鍵基礎設施進行實作，並在周邊行政區域開設配售站、急救站及救濟站；其中，高雄市也確定於7月16日下午1點半時開始執行。至於防空演練，將搭配漢光演習在7月15日-18日，於台灣本島及外島等7個地區配合實施。

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