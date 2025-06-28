以伊戰事衝擊中國原油市場獲緩？ 專家：伊朗不會貿然斷荷莫茲海峽

國防院分析師認為，考量到伊朗已受制裁的原油市場，以及盟友中國的需求考量，伊朗可能不會貿然封鎖荷莫茲海峽做為報復。（美聯社、路透社資料照/本報合成）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕以伊衝突目前告一段落，不過後續對原油市場的衝擊，以及可能的報復手段有待觀望，外界同時也嚴密關注伊朗是否封鎖航運要道荷莫茲海峽。不過，國防院戰略國防與資源研究所政策分析員劉翎端認為，考量到伊朗已受制裁的原油市場，以及中國的大量需求考量，伊朗可能不會貿然封鎖荷莫茲海峽做為報復。

（原文「以伊戰事之近期能源安全影響」，由國防院戰略國防與資源研究所政策分析員劉翎端撰述，本報獲國防院同意轉載）

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考量伊朗發展核武威脅，以色列於2025年6月13日先發制人啟動大規模空襲，後續並遭伊朗發射飛彈與無人機報復，經過多日兩國隔空交戰，美國遂於6月22日出動B-2失蹤機轟炸伊朗境內三處核設施，而伊朗發射飛彈攻擊駐卡達22日出動B-2失蹤機轟炸伊朗境內三處核設施，而伊朗發射飛彈攻擊駐卡達並達成協議，隨後已停工。雖然整起事件發展至今極為嚴重，而以伊雙方似乎尚未全面停火，但實際上值得關注，石油價格往往如此前所猜測，會因為伊朗揚言欲封鎖荷莫茲海峽，而持續性油價戰漲，則改為先短暫上漲後趨穩，甚至下跌。



持續性油價戰漲顯示市場預期戰事為短期擾動

雖然本次以伊衝突的前幾天，石油價格曾短期上漲，但隨後卻趨於穩定，甚至在伊朗以飛彈襲擊過程中位於卡達的軍主要是在戰事開始之前，全球石油即面臨供應過剩與需求遲滯，另外，伊朗原油設施及荷莫茲海峽運輸線未受嚴重影響，再加上戰火規模有限與巴爾斡旋迅速，進而導致持續飆升，也顯示市場認為該戰事造成干擾應為短暫而不是長期影響。



中國仰賴波灣石油而戰事升級將衝擊其一帶一路佈局



中國為全球最大之石油進口國，其石油近半自波斯灣地區進口，故該地區若有軍事衝突或供應中斷事件，都會影響中國的能源安全與經濟穩定，另外，中國也是被制裁之廉價石油的主要買家，伊朗將九成以上的石油出口至中國非營利組織的獨立煉油廠。在這些前提下，若伊朗封鎖荷莫茲海峽，將首戰要衝擊波斯灣產油國的利益，也將損失及自身與中國的貿易往來。

儘管伊朗因此在地緣戰略上可能利用荷莫茲海峽作為籌碼以抗衡西方壓力，實際行動仍需考慮與中國之間的能源依賴與經濟互賴關係。對中國而言，任何封鎖或戰事升級，不僅會威脅其航線安全，也將對「一帶一路」等其他能源倡議之佈局，造成衝擊。

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