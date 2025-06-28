三軍八校畢業生將任官 總長梅家樹叮嚀畢業生這三件事

參謀總長梅家樹上將昨日主持「114年三軍八校院愛國教育」開訓典禮，與全體畢業生親切互動進行經驗分享。（圖片取自軍聞社）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍三軍八校院26日於陸軍官校舉行聯合畢業典禮，在畢業生下部隊任官前，需先參加愛國教育課程。參謀總長梅家樹上將昨日主持「114年三軍八校院愛國教育」開訓典禮，與全體畢業生經驗分享，期勉他們「做國家、社會與家庭的依靠，成為和平且不被敵人破壞的穩定力量。」並精進本職學能，領導官兵迎接未來的各項挑戰。

開訓典禮在鳳山陸軍軍官學校舉行，梅家樹首先請畢業生們給自己三個掌聲，分別代表感謝自己、在座所有同學以及家長，過程中梅家樹也同學親切互動，請同學們分享當初報考軍校的初衷，梅家樹並分享個人的軍旅經驗共勉。

請繼續往下閱讀...

梅家樹表示，每一個人都是平凡人，但是當穿上這身軍服，就是要去做不凡的事，希望各位畢業生要珍惜這段愛國教育的時光，因為爾後要再看到全期同學齊聚一堂，將不再是件容易的事情。

梅家樹也提出三點期許與畢業生共勉，首先是擔任一個幹部，要能夠在部隊躊躇不前的時候，下達決心；處於危險的時候，在前頭帶領；精疲力盡的時候，讓底下的士官兵看到還有軍官可以依靠；辛苦的時候，一起跨出突破的第一步；歡樂的時候，願意分享任何喜事，能做到以上幾點，便是一位成功的幹部。

第二，梅家樹提醒每一位畢業生，與部屬相處，不要展現出高高在上的架勢，每一位官兵都是可以學習的對象，應該將自己當作一塊海綿，遇到問題不恥下問；另外梅家樹也勉勵新科軍官，自昨日任官的那一刻起，傳承的棒子就交到每個人的手上，應記取上一代學長姐的經驗，勿走冤枉路，剛起步的時候必定會遇到挫折，也可能會跌倒，但一定要爬起來再往前走。

最後，梅家樹表示，軍旅生涯將會很漫長也很真實，既然選擇這條路，就要具備勇氣、創新，以及思考能力，而不是被環境所困，為國軍帶來新的氣象，熱情迎接每項挑戰，並祝福全體畢業生軍旅生涯順利成功。

參謀總長梅家樹上將昨日主持「114年三軍八校院愛國教育」開訓典禮。（圖片取自軍聞社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法