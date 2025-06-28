空軍購千輛皮卡 官員曝戰術考量 學者:軍規優勢逐步消失

西班牙陸軍今年決定採購4500輛寶獅汽車（Peugeot）皮卡軍用版，作為新型多功能戰術全地形車輛（VMTT）。（圖片取自X@ReinaldoDMM）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕空軍日前發佈1038輛的「皮卡車採購」商情徵求，另海軍也有發佈791輛皮卡車、213輛大貨車的公開徵求商情公告，估計將汰換現役輕型戰術輪車。官員表示，空軍採購民用車輛，是考量到除具機動性高特性外，採去識別化處理亦不易辨別。

官員表示，空軍規劃籌補車輛除具機動性高特性外，並採去識別化不易辨別，確保作戰靈活運用，以適應不同任務及環境需求。

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目前台灣截至去年11月底，光是汽車就已登記844.3萬輛，每平方公里汽車數近200輛。以台灣守勢作戰環境，民規車輛經去識別化處理後的確不易辨別。

對此，國防院國防戰略暨資源研究所所長蘇紫雲首先肯定空軍政策方向，已明顯參考美軍作法。不過，國內對車輛的分類可能要在更精進，這些車輛的性質比較偏向多用途輪車，而非戰術輪車。

蘇紫雲指出，由於商規車輛的技術進步，商規與軍規的界線越來越模糊，例如國軍使用的M977重型戰術輪車、愛國者飛彈拖車，美軍的輕型戰術車輛等，也內含許多商規零組件；軍規性能主要涉及部分性能指標，包括極端環境、涉水、耐受性等，商規車輛經過強化，也能達到軍規標準，加裝輕裝甲也能降低維修成本，總體而言，軍規車輛確實較過去沒有明顯優勢。

蘇紫雲補充，例如美國輕型戰術輪車，也已考慮採用混和動力，這代表軍方已不再只是重視裝甲，而是導入油電商用系統等，不僅行進噪音低，行進距離也較油車長，燃料並有備援機制。

蘇紫雲另外表示，海、空軍車輛在前線作戰強度不如陸軍，越野需求較小，如美軍基地的巡邏、防護車等也都採用商規，因此海、空軍部分採購商規車輛，也在情理當中；而陸軍若要跟隨採購，則建議在底盤強度、懸吊系統和動力輸出部分要特別提高、強化規格，不能直接照搬民用車輛使用。

不過，蘇紫雲也提醒，屆時軍方在進行民規車輛採購時，需要避免重蹈雷霆2000火箭系統的覆轍。當時軍規車輛受到不同部會法規限制，採購案受拖延，軍方因此將其一分為三，發射車、拖車和彈藥車不同廠牌的窘境，造成後勤困難；另建議軍方在法規上要有一致性，讓軍用商規車可豁免其他部會的限制條款。

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