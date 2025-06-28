獨家》首批陸射魚叉飛彈車已抵台灣 飛彈彈體第一批在今年底前交貨

我國向美國採購100套、400枚陸射型魚叉反艦飛彈系統，軍方人士今天透露，首批5輛飛彈發射車、1輛雷達車，已在日前運抵台灣，現正由海軍海鋒大隊進行接裝訓練中。（資料照，取自波音官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美國採購100套、400枚陸射型魚叉反艦飛彈系統，軍方人士今天透露，首批5輛飛彈發射車、1輛雷達車，已在日前運抵台灣，現正由海軍海鋒大隊進行接裝訓練中，根據台美議定的交貨期程，2026年底前將先交運32套系統，剩餘68套則將在2028年以前運抵台灣。

美方對於陸射型魚叉反艦飛彈系統運交台灣，採取三階段方式處理，首先是先將訓練模擬器運交台灣，並且派出多位美方教官及技術指導人員來台指導，其次是將飛彈發射車丶雷達車等機動發射車組等裝備運抵台灣，最後運交的則是飛彈本體。分階段運交方式處理，可以讓我國接收陸射型魚叉飛彈的部隊，能在充分的訓練及準備下完成裝備接裝，也就是代表著，當陸射型魚叉飛彈本體運抵台灣時，我國的魚叉飛彈部隊已經是訓練備便，可以隨時擔任戰備任務。

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至於首批陸射型魚叉飛彈本體，會在何時運交台灣？軍方人士表示，首批飛彈應可在今年年底前交付給台灣，由於海軍整併各單位，計畫成立的濱海作戰指揮部，預定在2026年元月成立，我方已向美方表達立場，希望首批陸射型魚叉飛彈可以趕在這個時間點之前，就能運交到台灣。

我國向美國採購100套、400枚陸射型魚叉反艦飛彈系統，全數採取飛彈發射車丶雷達車丶指揮管制車組成的車組，進行機動式部署，各型車輛的數量相當多，而採購的陸射魚叉飛彈，型號為RGM-84L-4 Block II（U）型，是魚叉反艦飛彈的新型號。

對於這型飛彈的確切射程，各界說法不一，波音公司官方資料稱超過67浬（約124公里）；我國海軍將領在立法院答詢時稱，我國採購性能優於美軍的一般型魚叉飛彈，外界推估射程超過148公里。

我國採購型號為RGM-84L-4 Block II（U）魚叉飛彈，U代表屬最新的性能提升款，射程也比美軍現役系統略遠。（圖片取自波音官網）

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