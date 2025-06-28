M1A2T射擊將開直播！ 國軍首獲120公厘滑膛砲戰力 與世界接軌

M1A2T戰車實彈射擊是我國裝甲部隊的非常重要的里程碑，也是我國首次獲得M256型120公厘戰車砲戰力，與世界主流接軌。（圖片取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／台北報導〕M1A2T戰車在經過半年的換裝訓練後，將加入戰備並向國人展示戰訓成果，M1A2T的到來代表我國首次擁有120公厘滑膛砲的戰力，並與世界主流戰車接軌。依據國防部規劃，將於漢光期間的7月10日於坑子口訓場舉行實彈射擊，並同步進行「直播」，向國人展現接裝成果。

漢光41號演習將於7月9日至7月18日舉行，今年除了作戰期程延長外，另一大亮點就是結合「網路直播」，將於7月10日即時轉播「M1A2T戰車砲實彈射擊」、7月14日轉播「防禦性佈雷」2項課目。此舉不僅讓民眾能更了解新式武器裝備的操演訓練實況，同時也可訓練軍媒在作戰時的即時轉播能力，以利及時達到觀正視聽、文宣、心理戰的目的，可說結合宣傳與作戰訓練。

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今年漢光演習除了作戰期程延長外，另一大亮點就是結合「網路直播」，將於7月10日即時轉播「M1A2T戰車砲實彈射擊」、7月14日轉播「防禦性佈雷」2項課目。（記者劉宇捷統整製表）

M1A2T戰車實彈射擊是我國裝甲部隊的非常重要的里程碑，不僅為我國貧瘠已久的裝甲部隊增添生力軍，也是我國首次獲得M256型120公厘戰車砲戰力，與世界主流接軌；先前我國主力的105公厘線膛砲早已落後多年，因此，此次120戰車砲首次公開實彈射擊，帶有象徵新型裝甲戰力成形的意義。

滑膛砲內部光滑、阻力較小，適合發射尾翼穩定的穿甲彈與多用途彈藥，搭配數位火控系統，精準度高；相較之下，傳統線膛砲利用膛線讓彈體旋轉，提升穩定與精度，但彈種較受限。（圖片取自DVIDS）

M1A2戰車配備的120公厘滑膛砲，由於具備比線膛砲更高的砲口初速與裝甲穿透力，專為打擊現代重裝甲作戰設計。滑膛砲砲管內部光滑、阻力較小，適合發射尾翼穩定的穿甲彈（如APFSDS）與多用途彈藥，搭配數位火控系統，射擊精準度高；相較之下，傳統線膛砲利用膛線讓彈體旋轉，提升穩定與精度，但彈種較受限，穿甲力也因砲口初速降低的關係而較差（砲彈動能不足）。

當今世界上，滑膛砲已逐步取代線膛砲，成為裝甲武力現代化的核心特色之一；唯一的例外是英國的挑戰者2型（Challenger 2），它裝備了一門120公厘的L30A1線膛砲。

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