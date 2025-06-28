美陸戰隊轉型小修正 戰斧飛彈不耐沿海環境 轉購挪威NSM飛彈

在菲律賓巴丹島上的NMESIS，是一種安裝在遙控卡車上的反艦飛彈發射裝置。（圖：美國陸戰隊）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國國防部明年度提出的預算申請為9616億美元，其中陸戰隊預算約572億美元，較今年增加6%，除繼續陸戰隊2030部隊設計計畫外，也將採購28架CH-53直升機和F-35戰機、士兵加薪、9艘中型登陸艦和兩棲作戰車等。不過，陸戰隊陸基反艦飛彈項目，在經過濱海作戰團部署實測後，發現並不適合遠征的沿海環境，決定終止該計畫，轉而擴大採購挪威海軍打擊飛彈（NSM）的NMESIS發射系統。

軍聞網站「Naval News」報導，陸戰隊的「遠程精確火力」（LRF）發射器，以1個Mark41發射單元裝載於JLTV無人車上發射戰斧飛彈，但由於陸戰隊憂心其在沿海和惡劣環境下的機動性，該計畫已被取消。

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報導指出，LRF系統於2023年首次進入陸戰隊，有4套LRF交付給陸戰團，希望能從海上及岸上打擊敵艦。陸戰隊更計畫在2028年前部署56套混和裝備反艦型和陸攻型戰斧飛彈。

不過，根據陸戰隊2026財年預算文件顯示，陸戰隊已得出結論，認為LRF系統無法在嚴酷的遠征沿海環境使用，陸戰隊在2026年也不打算購買任何戰斧飛彈。

與此同時，陸戰隊轉而加大NMESIS發射系統的採購，預計明年將採購36套，2028年開始交付。陸戰隊於今年完成增程改進型飛彈的設計，並計劃在2026財年開始測試，並購買測試設備。此外，海軍陸戰隊還計劃改進飛行軌跡和機動力，以提高燃油效率和殺傷力。

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