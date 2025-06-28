海軍發展無人掃雷船 日本已成功測試

圖為最上級護衛艦的無人掃雷艇。（圖片取自海自掃海隊群官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕海軍司令部今年初公開徵求「無人船及水下無人載具」，盤點造船業相關能量，以替代原欲採購慶富造船6艘掃雷艦，來汰換7艘現役掃雷艦。雖然我國還在盤點階段，但日本海上自衛隊17日宣佈，已經成功測試一艘無人掃雷艇，拆除硫磺島外海的一枚水雷。

軍聞網站「Defense Blog」報導，海自參謀長齋藤宏上將在17日在記者會宣布，日本海上自衛隊最上號成功部署了無人掃雷艇，並拆除硫磺島外海的水雷。

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齋藤宏表示，這是海自首次使用完全的無人水上載具進行實彈排雷，這項測試驗證了無人艦艇在掃雷方面的效能。

報導說，該試驗於6月15日至16日進行，由一艘最上級護衛艦遠端操縱一艘無人掃雷艇及其搭載的一具自走式掃雷發射器（EMD）。無人艇從護衛艦釋出，引導至目標區域，並在遠端指令下成功摧毀水雷。

此次測試中使用的無人水面艇由日本海洋聯合公司旗下專門從事先進海軍技術研究的JMU防衛系統公司開發。該平台是整合最上級無人艇上的一系列無人掃雷系統的一部分。

日本海上自衛隊稱，這項行動是在硫磺島附近的真實條件下進行的，包括真實的海況和潛在的環境幹擾。這項行動的成功不僅證明了無人水面艇和電磁幹擾系統的可靠性，也證明了其適合未來的作戰部署。

海上自衛隊並證實，接下來將進行更多演習和系統驗證，目標是將無人水面艇的能力完全融入常規的水雷對抗行動中。

無人掃雷艇成功引爆硫磺島的水雷。（圖片取自海自掃海隊群官網）

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