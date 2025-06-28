MSO-1306永陽掃雷艦7月1日除役 海軍規劃以無人掃雷載具取代

艦齡72年的永陽號遠洋掃雷艦（MSO-1306），將在今年7月1日除役，卸下戰備任務丶功成身退。（圖：取自海軍司令部網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍下週將有多項武器備除役及解除戰備，艦齡81年的大岡號遠洋拖船丶艦齡72年的永陽號遠洋掃雷艦，將在今年7月1日除役，卸下戰備任務丶功成身退。軍方人士今天指出，未來的掃雷丶獵雷任務將朝由無人艇搭配無人掃雷載具執行為目標。

此外，7月4日則是空軍的RF-5型偵照機解除戰備儀式，國防部27日在官方社群以「戰鬥機周五」（#FightherFriday）為題發文表示：「35000呎擾動的氣流，是無聲的戰鼓，民眾的信賴，是形而上的凝結尾。因為曾經無懼的他們，才有現在安定的日常。」，並搭配兩張RF-5E、F-5F戰機同飛的畫面，傳達出向這款戰機「致敬」的崇高意涵。

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永陽號遠洋掃雷艦（MSO-1306），原為美國海軍堅定號，1953年8月1日下水，艦齡迄今為72年，1995年9月30日移交我國，在台服役約30年，為木殼船質的掃雷艦。美方在1994年將4艘在美除役的掃雷艦移交給我國，其中有3艘先後在2013丶2020及2021年除役，隨著永陽號在7月1日除役，代表美方先前移交給我國的4艘遠洋掃雷艦均已走入歷史。

大岡號遠洋拖船（ATF-554），原屬美軍遠洋拖船，在1944年6月14日下水，至今已達81年之久，我國則是在1991年接收至今。

日本海上自衛隊最上級護衛艦的無人掃雷艇。（圖片取自海自掃海隊群官網）

軍方人士指出，以無人船及水下無人載具來掃雷丶獵雷，已是各國趨勢，日本海上自衛隊在今年6月15日至16日，就由一艘最上級護衛艦遠端操縱一艘無人掃雷艇及其搭載的一具自走式掃雷發射器（EMD）。無人艇從護衛艦釋出，引導至目標區域，並在遠端指令下成功摧毀水雷。

他表示，海軍為提升偵獵雷能量，2023年就規劃「無人船、水下無人載具（新一代無人偵獵雷載具）」案，並且在今年年初開始進行公開徵求程序，一切都按海軍建軍規劃及兵力整建計畫的步調在走。

大岡號遠洋拖船（ATF-554），原屬美軍阿布納基級遠洋拖船，在1944年6月14日下水，至今已達81年之久，我國則是在1991年接收至今，將在7月1日除役。（圖：取自青年日報）

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