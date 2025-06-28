防禦性布雷在做什麼？ 漢光演習7/14有「網路直播」給你看

國防部規劃將於7/14日首度進行海軍布雷「直播」，供民眾一睹漢光演習實況，以及布雷行動的過程，值得期待！（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕面對日益增強的防衛作戰，國軍持續籌獲第二批海軍快速布雷艇，透過關鍵海域的水雷投放，來達到嚇阻、減緩敵船團進犯的功效。因此，在今年的漢光41號演習中，同樣將針對「防禦性布雷」課目進行演練，並且於7/14日首度規劃「網路直播」供民眾一睹國軍漢光實況，以及布雷行動的過程，值得期待！

漢光41號演習將於7月9日至7月18日舉行，今年除了作戰期程延長外，另一大亮點就是結合「網路直播」，將於7月10日即時轉播「M1A2T戰車砲實彈射擊」、7月14日轉播「防禦性布雷」2項課目。在防禦性布雷課目上，儘管國防部強調秉持不劇透、實兵不實彈方式，但仍配合漢光三階段思路，於島嶼守備作戰階段前，實際執行航道布雷、嚇阻操演。

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今年漢光演習除了作戰期程延長外，另一大亮點就是結合「網路直播」，將於7月10日即時轉播「M1A2T戰車砲實彈射擊」、7月14日轉播「防禦性布雷」2項課目。（記者劉宇捷統整製表）

海軍持續籌獲「快速布雷艇」，強化近岸布雷能力。（資料照）

防禦性布雷課目近年搭配新式快速布雷艇的籌獲，成為國軍重點演練項目之一，該艦設計諸多吊臂與電動滑軌，能夠相比以往更快速的執行布雷任務；而其執行的場域，則以近岸航道與港區進出口為主。

新型快速布雷艇的設計有諸多吊臂與電動滑軌，能夠相比以往更快速的執行布雷任務。（軍聞社提供）

據海軍規劃，未來布雷任務還將搭配海軍陸戰隊的兵力轉型政策，由兩棲偵搜大隊增任近岸戒護兵力，駕駛M109突擊艇進行護航，達到海軍、海陸協同作戰的目標。

一般而言，布雷前夕需針對水域進行精密偵察，確保布雷精準、有效，過程需針對水深、潮流與敵方可能航線進行詳細分析，作為雷區規劃依據；而布設水雷的類型相當多元，包括接觸雷、磁力雷、聲響雷及壓力雷，可依不同威脅與地形靈活配置，透過海軍快速布雷艇的高自動化設計，快速針對選用水雷進行投放。所布雷區能有效延緩敵方進犯速度，爭取反制時間，是近年重要的海岸防衛手段之一。

水雷區能有效延緩敵方進犯速度，爭取反制時間，是近年重要的海岸防衛手段之一。圖為水雷裝載時的地面戒護兵力。（軍聞社提供）

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