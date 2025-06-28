籌獲各項新興兵力 海軍司令唐華上將：提升即時指管效能

我國向美國採購100套、400枚陸射型魚叉反艦飛彈系統，首批5輛飛彈發射車、1輛雷達車，已在日前運抵台灣，現正由海軍海鋒大隊進行接裝訓練中。圖為魚叉飛彈營區完工時程圖。（圖片取自Apple Map、歐新社、法新社；記者陳治程編輯）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍為籌獲輕型巡防艦等新型艦艇丶各式無人機，以及魚叉反艦飛彈丶新型指管系統等武器裝備，包括裝備採購丶官兵訓練丶後勤維保丶陣地工程等各層面的工作同步進行中，海軍司令唐華在主持「軍務會報」時強調，各級部隊推動戰備訓練，應拋棄傳統思維，朝「實戰導向、實地操作」精進，要積極籌建新興兵力及裝備技術，致力建立共同作戰圖像，以提升戰場資訊透明度與即時指管效能。

唐華表示，各級部隊推動戰備訓練，要依未來作戰需求研擬策進作為；同時強調全體官兵均應熟稔任務型「交戰規則（ROE）」，特別是第一線作戰人員，唯有在面對突發狀況時具備正確判斷與反制能力，方能有效完成任務。另應持續強化反情報體系與情報蒐整工作，以提供主官準確依據，進而降低潛在風險因子。

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針對建軍戰力人才培育，唐華昨天在主持「民國114年6月份軍務會報」指出，各艦隊應全面提升簽證標準，確保單位主官精熟戰術戰法與各型裝備性能諸元，為未來擔任重要職務奠定基礎。同時，各部隊亦應強化戰傷救護能量，優先選派艦艇與陸戰隊官兵受訓，強化基層部隊實戰醫療應處能力。

唐華強調，海軍正積極籌建新興兵力及裝備技術，致力建立共同作戰圖像，以提升戰場資訊透明度與即時指管效能；並同步檢視後勤維保及動員體系，推動與民間協力合作，研擬替代方案與處置機制。最後，唐司令要求艦、陸、教、保及所屬各級部隊，確實貫徹命令、落實全般規劃，為因應未來挑戰持續做好萬全準備。

此外，唐華在主持「軍務會報」時，也表揚2位陸戰隊官兵，以人溺己溺的英勇行動，於日前屏東枋寮漁港發生7名國、高中學生溺水意外時，成功協助完成救援任務，其見義勇為、愛民助民的優良表現，足為官兵典範。

海軍司令唐華昨天在主持「軍務會報」時強調，各級部隊推動戰備訓練，應拋棄傳統思維，朝「實戰導向、實地操作」精進，要積極籌建新興兵力及裝備技術，致力建立共同作戰圖像，以提升戰場資訊透明度與即時指管效能。（圖：取自青年日報）

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