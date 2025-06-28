無人補給車到了！ 烏克蘭批准「保護者」載運700公斤物資挺進前線

烏克蘭國防部日前正式批准將本土研發的重型無人地面載具「保護者」（Protector）投入前線作戰使用，作為前線補給、偵察載具。（圖片取自烏克蘭國防部）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕烏克蘭國防部日前正式批准將本土研發的重型無人地面載具（UGV）「保護者」（Protector）投入前線作戰使用；這款由烏克蘭防務公司「Ukrainian Armor」設計製造的無人運輸平台，具備高機動性與多功能模組化設計，能在高風險地區執行彈藥補給、傷患撤離、偵察等任務，降低前線士兵傷亡。

據軍聞網站《Defence Blog》報導，烏克蘭國防部已核准「保護者」無人地面載具正式列裝武裝部隊。烏克蘭副國防部長丘爾金（Valeriy Churkin）表示，這款全尺寸的無人車代表無人地面系統的新階段，不僅提升作戰效率，更可在執行危險任務時，取代士兵直接進入高風險區域；他強調，讓科技更靠近戰壕，是保護士兵與強化部隊的必要之舉。

請繼續往下閱讀...

「保護者」是由本土公司Ukrainian Armor所研發，設計靈感來自前線部隊的實戰經驗與需求，帶有模組化設計，可依任務需求配置為後勤運輸車、電子戰平台、偵察工具，甚至裝備武器系統執行戰鬥任務。其開發過程與活躍於頓涅茨克前線的精銳作戰旅密切合作，並已投入地面無人戰術使用，例如布雷、自殺攻擊等，體現其實戰導向與即戰力。

性能方面，「保護者」可承載最高700公斤物資，最大續航距離達400公里，採用強力內燃機與全時四輪驅動系統，並配備RunFlat防爆輪胎，確保在受損狀況下仍具行動能力。該車設計能輕鬆穿越崎嶇地形與涉水障礙，並具備載運小型無人機的能力，大幅延長其運作範圍與時間，成為烏軍提升後勤效率與保全兵力的重要利器。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法