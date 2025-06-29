獨家》「海鋒」反艦飛彈機動6中隊成軍！ 強力反制共軍威脅

「海鋒」機動中隊的陸續成軍，將可提升對共艦及登陸船團的擊殺率。圖為中科院曾公佈國造雄三丶雄二反艦飛彈及美製魚叉反艦飛彈的作戰實力。（圖：截取自中科院YT官方頻道）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方人士今天透露，雄風系列飛彈快速量產並撥交海軍使用丶人員訓練也同步到位，海軍第6個反艦飛彈的機動中隊已在日前成軍，連同固定陣地式的飛彈中隊在內，海軍反艦飛彈部隊「海鋒大隊」目前已擁有12個作戰中隊丶1個支援中隊，機動中隊的數量還會再增加，以強化反制共軍威脅，並可大幅提高對大型共艦的擊殺率。

「海鋒大隊」目前作戰主力為國造改良型雄二丶雄三及增程型雄三飛彈。現役雄二飛彈的標準接戰射程為80浬（148.16公里），最新量產中的雄二反艦飛彈則是改良精進款，射程估計可達160公里至200公里之間，在反電子干擾的設計上，已與歐美國家先進反艦飛彈同等級。現役雄三飛彈標準接戰射程為150公里至200公里之間，最大射程可達250公里，增程型雄三飛彈的最大射程據稱可達400公里，大大提升我國反艦飛彈的接戰範圍。

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至於美製陸射型「魚叉」反艦飛彈，為RGM-84L-4 Block II（U）型款，也就是美商波音公司最先進的性能提升版，雖然國軍未曾正式公布性能，但推估射程應遠於「雄風二型」反艦飛彈的148公里，且其具有優異的精準度、抗干擾能力，能夠與國造「雄風」系列反艦飛彈搭配使用。

軍方人士今天透露，雄風系列飛彈快速量產並撥交海軍使用丶人員訓練也同步到位，海軍第6個反艦飛彈的機動中隊已在日前成軍。（圖：資料照及國防部提供。本報合成）

軍方人士今天指出，為增加作戰部署的靈活性，以及降低反艦飛彈部隊的戰損機率，「海鋒大隊」新增的作戰中隊，均為機動發射車組為主體的機動中隊，其中，機動第5中隊是在去年11月編成，在今年的3月成軍，由於新作戰中隊接收裝備與官兵訓練是分階段進行到位，機動第6中隊也已在日前成軍，代表人員丶裝備丶訓練丶後勤全部到位，正式加入戰備任務。

「海鋒大隊」為我國海軍反艦飛彈部隊的代稱，目前轄有兩個大隊，第一大隊位在台中清水，第二大隊位在高雄左營，海軍規劃成立第三大隊，大隊部將設在花蓮地區。「海鋒大隊」目前轄下有6個固定陣地中隊丶6個機動中隊（包括新成軍的機動第6中隊）丶1個支援中隊，合計13個中隊單位，隨著國造雄風系列反艦飛彈量產撥交，以及美國售台魚叉反艦飛彈系統分階段抵台，機動中隊的數量還會再增加。

反艦飛彈部隊將配合於明年元旦成立的「濱海作戰指揮部」，改制為北中南東四個打擊群，隸屬「濱海作戰指揮部」，並接受作戰指揮調度。各打擊群設有固定陣地中隊及機動中隊，未來可依作戰情況，調度雄風系列反艦飛彈及魚叉反艦飛彈，增加反制戰術運用的靈活性。

我國採購魚叉飛彈的型號為RGM-84L-4 Block II（U），U代表屬最新的性能提升款，射程也比美軍現役系統略遠。（圖片取自波音防務）

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