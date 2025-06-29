沱江軍艦歡慶成軍10週年 2批次首艘艦PGG-627今年第三季交艦

海軍沱江級巡邏艦第二批首艦，舷號為627，今年2月出廠丶3月底就已裝上海蜂眼雷達、76公厘艦砲等裝備與系統，預定今年第三季交艦。（圖：李忠衛授權提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍現有7艘「沱江級」高效能巡邏艦已服役，舷號618的沱江艦為原型艦，自2015年成軍服役至今已屆滿10年，海軍131艦隊沱江軍艦昨日辦理成軍10週年艦慶暨眷屬懇親日，讓眷屬與官兵一同分享沱江軍艦歷經10年航程的榮耀，更見證我「國艦國造」的光榮成果。

軍方人士今天指出，高效能艦艇計畫，共分三個階段進行，第一階段為原型艦的設計與建造，二階段為量產型的首批次（6艘），第三階段則是量產型的二批次（5艘），總計為12艘，目前包括沱江艦及量產型首批次的6艘軍艦，合計7艘「沱江級」高效能艦艇均已服役。

請繼續往下閱讀...

他並表示，舷號627的第二批次量產型艦的首艘艦，已在今年2月出廠，並月陸續裝上海蜂眼雷達、76公厘艦砲等裝備與系統，現正進行海試作業中，依預定期程完成後，預計可在今年第三季即可交付海軍。這位軍方人士說，由於船廠對「沱江級」高效能艦艇的建造經驗相當成熟，整體建造計畫的交艦期程可望再提前。

慶祝沱江軍艦成軍10週年昨天舉行，活動由全艦官兵整齊列隊揭開序幕，隨後眷屬陸續報到，並由各級幹部親自導覽，介紹艦上設施、任務特色及服勤內容，除增進眷屬對單位任務概況的了解，更進一步感受官兵在艦上執勤的點滴。

艦長邱少校向軍媒表示，近期情勢緊張，任務強度加重，對官兵與眷屬都是挑戰。他認為，主官不僅是管理者，更是服務者，透過懇親日、慶生餐敘等活動，營造信任氛圍，並安排營外聚會，轉換環境、促進交流，協助官兵調適身心、凝聚情感；同時，讓官兵在眷屬面前接受表揚，不僅能讓家人看見他們的付出，也能強化官兵對職責的榮譽感與使命感，進而凝聚向心力，成為部隊持續精進的動力。

從成軍迄今已在單位服務10年的邱新華士官長，回顧沱江艦服役初期，他便參與多項裝備測試與系統構改，實際投入艦體調整與作業驗證，累積豐富的實務經驗。由於長期與原廠及技術單位密切研討，他見證沱江級軍艦從原型試驗，走向量產服役的完整歷程，對該艦也逐漸產生深厚的責任感與使命感。

國軍現有7艘「沱江級」高效能巡邏艦已服役，舷號618的沱江艦為原型艦，自2015年成軍服役至今已屆滿10年，海軍131艦隊沱江軍艦昨日辦理成軍10週年艦慶暨眷屬懇親日。（圖：取自青年日報）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法